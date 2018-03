Trainerscarrousel staat alweer bijna stil

vierde klasse H NLC'03 rouwt na noodlottig ongeluk speelster, Vorstenbossche Boys verrast vriend en vijand

11 maart Na de wedstrijd tegen FC De Rakt had niemand het over de uitslag of het spel van de thuisploeg. Vlak na het eindsignaal kwam het nieuws over het noodlottige ongeluk van een speelster van het tweede binnen op de club uit Lith.