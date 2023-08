Trainingsachterstand, spelers met vakantie en een tegenstander van hoog niveau: toch mag Zwaluw dromen van de KNVB-beker

Geloof het of niet, maar de kans bestaat dat Zwaluw VFC dit seizoen een bekerduel tegen een profclub speelt. De Vughtse amateurclub speelt dankzij de geweldige prestaties van vorig seizoen in de landelijke KNVB-beker. Dat de eerste ronde een taaie klus wordt, maakt ze in Vught niets uit. ,,Ik kan me er wel enorm druk over gaan maken, maar dat heeft geen zin.”

Menig amateurclub kan nog rustig een paar weken voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen, maar daar is in Vught geen sprake van. Zwaluw VFC speelt komende zaterdag al de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De Brabanders treffen Scherpenzeel in de eerste voorronde van de KNVB-beker. ,,Eigenlijk past dit duel totaal niet in de voorbereiding", vertelt trainer Pierre van Berkel.,,We zouden deze zondag pas beginnen, maar zijn maar een weekje eerder gestart.”

De competitie begint voor tweedeklasser Zwaluw pas eind september, terwijl Scherpenzeel (Vierde Divisie) op 26 augustus al start en er al vier oefenduels op heeft zitten. Of de club uit Vught conditioneel dan niet een flinke achterstand heeft? ,,Dat zeg je heel netjes. Er zijn ook nog flink wat jongens op vakantie, die hadden bij het boeken natuurlijk niet met dit scenario rekening gehouden.”

Zwaluw beleefde vorig jaar namelijk een geweldig seizoen. De club werd met afstand kampioen in de derde klasse en reikte tot de halve finales van de districtsbeker, waarin werd verloren van de latere winnaar Groen Wit. En dan tref je een paar maanden later als toetje (of amuse) ineens een club in de KNVB-beker die je nauwelijks kent.

Opstellingen achterhalen op Twitter

Al heeft Van Berkel daar wel een oplossing voor. ,,Social media is daar toch een partij handig voor. Op Twitter heb ik de opstellingen achterhaald en aan de hand daarvan probeer ik wat dingen analyseren. Welke jongens hebben er in het profvoetbal gezeten? Wie ken ik? Het zal niet veel uitmaken, maar alle beetjes helpen, toch? Ik kan me er wel enorm druk over gaan maken, maar dat heeft geen zin.”

Een tegenstander van een hoger niveau, een trainingsachterstand en jongens met vakantie. Nee, Zwaluw is allerminst favoriet, maar dat maakt volgens de trainer niets uit. ,,Het wordt gewoon een mooie avond. Er komen veel mensen kijken. Voor de club is het fantastisch.”

En voor Van Berkel ongetwijfeld ook. De geboren Vughtenaar staat na al die jaren voor het eerst als trainer langs de lijn van ‘zijn’ Zwaluw. Toen hij tien was, trapte Van Berkel voor het eerst tegen een bal de club. Hij voetbalde er tot zijn 23e en was ook nog een tijd trainer in de jeugd. Deze zomer keerde hij terug. ,,Ik woon er niet meer, maar ben een echte Vughtenaar. Dat ik nu eindelijk deze club mag trainen, dat maakt het allemaal wel extra bijzonder.”

Amateurclubs in het KNVB-bekertoernooi Elk jaar doen er handenvol amateurclubs mee aan het toernooi om de KNVB-beker. In het geval van Zwaluw VFC moet de club eerst twee voorrondes overleven. Als het Scherpenzeel verslaat, wacht later deze maand het duel om de tweede voorronde. Wint de club ook die wedstrijd, dan heeft het beide voorrondes overleeft en gaat het in de koker voor het ‘echte’ KNVB-bekertoernooi. Wie weet wacht en duel met een profclub, kl kunnen de Vughtenaren dan natuurlijk nóg een amateurploeg loten. Het gebeurt niet vaak, maar zo nu en dan stoot een amateurploeg verrassend ver door in het bekertoernooi. Spakenburg reikte vorig jaar bijvoorbeeld tot de halve finale, waarin nipt werd verloren van PSV (1-2). Eerder lukte dat ook IJsselmeervogels (1976) en VVSB (2016).

Bekijk hier onze explainer over het nieuwe concept weekendvoetbal!

Volledig scherm Pierre van Berkel, hier nog als trainer van Trinitas Oisterwijk, is sinds deze zomer de trainer van Zwaluw VFC. © Pix4Profs / Jules van Iperen