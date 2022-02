Trainingskamp in Benidorm levert geen zege op voor nummer laatst RWB

derde klasse BDe winterstop ging niet zomaar voorbij bij RWB. De club ging op een heus trainingskamp in Benidorm. De potjes paintballen, beachvoetvolleyballen, karten en de gespeelde oefenwedstrijden leverden bij terugkomst in Nederland geen zege op. Bij ZIGO werd tot twee keer toe een voorsprong uit handen gegeven: 3-3.

ZIGO - RWB 3-3 (15. Danny van de Lisdonk 1-0, 18. Bram van Iersel 1-1 52. Alex Huijps 1-2, 65. Frans de Leij 2-2, 83. Alex Huijps 2-3 88. 86. Frans de Leij 3-3.)

RWB overwinterde vier dagen in Benidorm. En niet alleen om kiezelhard te trainen. ,,We hebben vooral veel leuke dingen gedaan met onze 22 spelers", aldus trainer Larry van Ommen. ,,Paintballen, beachvoetvolleybal, karten, padel. Ook hebben we één keer getraind en twee wedstrijdjes gespeeld. En bovenal aan teambuilding gedaan.”

En dat was nodig, want voor de winterstop stonden de Tricolores onderaan. Met in Spanje getankt zelfvertrouwen verwachtte RWB een resultaat te halen bij ZIGO. En dat lukte. ,,Maar we hadden in Tilburg zomaar kunnen winnen”, vond Van Ommen. ,,In de 83e minuut kwamen voor de tweede keer op een voorsprong. Wat een fantastisch doelpunt van Alex, de bal bleef in de kruising hangen. Maar dan wordt het toch weer gelijk. We krijgen nog steeds te veel doelpunten tegen.”

,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd", vond ZIGO-trainer Antal Tooten. ,,Ondanks dat ze onderaan staan heeft RWB een goed voetballende ploeg met een aantal goede spelers. Vooral met hun snelle rechtsbuiten hadden we het moeilijk en hij scoorde ook twee keer. We komen op voorsprong door een mooie kopbal van Danny van de Lisdonk. Daarna komen zij door een klutsgoal op gelijke hoogte.”

Hij vervolgt: ,,In de tweede helft komen zij op voorsprong, maar mijn invaller Frans de Leij maakte weer gelijk op aangeven van een andere invaller Dave Hoezen. Nadat ze nog een keer op voorsprong kwamen begonnen ze wel vermoeid te raken en zo ontstonden er een hoop ruimtes voor ons en we bleven erin geloven. Frans de Leij maakte uiteindelijk gelijk met zijn tweede goal. In de laatste minuut krijgen we nog een grote kans op de 4-3, maar dit is een terechte uitslag.”