Transfervrije Gregory van der Wiel neemt aanbod Hilvaria 6 in overweging

AMATEURVOETBAL Jonathan van Eerd wil ook voor eersteklas­ser Almkerk scoren

7 augustus Almkerk, vorig seizoen knap als vijfde geëindigd in de eerste klasse C (zaterdag), hengelde Jonathan van Eerd als aanvallende versterking binnen. De gemakkelijk scorende spits vertoonde zijn kunsten de laatste drie seizoenen bij zondag-derdeklasser UVV'40 in Ulvenhout.