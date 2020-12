Trinitas en Van Berkel beloven elkaar nog één jaar trouw

De ervaren coach die voorheen bij FC Drunen, RWB, Hilvaria, WODAN, SVSSS en SSC ’55 werkzaam was had geen makkelijke opdracht, van Berkel moest drie culturen samensmelten en daar een homogene selectie van maken. Hij lijkt daarin goed op weg want VV Trinitas-Oisterwijk bleef in 2020 ongeslagen in officiële wedstrijden.