Trinitas heeft luxe probleem: ‘Wij hebben jongens op de bank die bij alle andere elftallen in de basis zouden staan’

Derde klasse B Zuid I & West IITrinitas lijkt eindelijk op stoom te raken. De ploeg van Pierre van Berkel verloor in de competitie al sinds november niet meer. Oud-prof Zija Azizov sloot in de winterstop aan en is nu fit om in de basis te starten. Hij hielp zijn ploeg op weg met twee doelpunten.

Trinitas Oisterwijk – Baardwijk 7-0 (2-0). 28. Zija Azizov 1-0, 30. Zija Azizov 2-0, 48. Peter de Jong 3-0, 65. Harm van de Ven 4-0, 72. Harm van de Ven 5-0, 85. Phillip Overeem 6-0, 86. Max van Dongen 7-0.

Pierre van Berkel, trainer van Trinitas, zag zijn ploeg over laagvlieger Baardwijk walsen. ,,De tegenstander had wat blessures en pijntjes. Onze groep is compleet en fit en dat zorgt voor resultaat. In het begin maken we het spel en daarmee komen op voorsprong. Vervolgens probeert Baardwijk iets te forceren en wij profiteren daarvan in de omschakeling. We zitten als team in een lekkere flow en kunnen energie brengen in het spel wat de rest van de competitie niet lukt op het moment. Bij ons zitten er ook jongens op de bank die bij alle andere elftallen in de basis zouden staan.”

Baardwijk had afgelopen zondag verrassend van kampioenskandidaat FC Engelen verloren, donderdag een punt gepakt bij Waspik. Dus vooraf was er enig optimisme dat het bezoek aan Trinitas Oisterwijk iets op zou leveren. Niet dus, het werd een zware nederlaag. ,,Het ontbrak aan scherpte”, vond teammanager Jasper Werten. ,,En eerlijk is eerlijk: Trinitas heeft een goede ploeg. We moeten er niet te lang in blijven hangen. Snel een streep eronder zetten, vooruit kijken naar de volgende wedstrijd.” Pluspuntje: ,,Er is niet één kaart getrokken.”

RKDVC – BVV 1-2 (0-1). 24. Marty Aarts 0-1, 82. Adegeest 1-1, 89. Marty Aarts 1-2.

De druiven waren heel erg zuur, vond DVC-trainer Edwin van Wijk. ,,Na rust waren we zó dominant, duurde het nog lang voordat de gelijkmaker viel. In de voorlaatste minuut komt BVV nog één keer voor ons doel. Een scrimmage, een klutsbal, een tegendoelpunt. Dit hadden we echt niet verdiend.”

Optimistisch, dat is hoe BVV tegen de huidige degradatiestrijd kijkt. De overwinning van vandaag komt volgens assistent-trainer Hennie van Ooijen als geroepen. ,,Als we in de derde klasse willen blijven voetballen, moeten we dit soort wedstrijden blijven winnen’’ , zei Van Ooijen.

TGG – RWB 3-2 (1-1). 30. Van Iersel 0-1, 32. Bas van Zeelst 1-1, 61. Hadzic, 1-2 75. Bas van Zeelst (pen.) 2-2, 90. Bas van Zeelst 3-2.

Een paar keer heeft RWB in de ultieme slotfase punten gepakt, zoals tegen Baardwijk en Haarsteeg. ,,Maar we hebben er veel en veel meer weggeven”, zegt trainer Larry van Ommen. ,,Vandaag was dat ook het geval. Waar het ‘m zit? Misschien conditioneel, misschien speelt het te veel in de koppies: ‘Als het maar niet misgaat in de extra tijd’. Dan gaat het dus mis.”

,,Geen mooi voetbal, maar wel een spannende wedstrijd’’ , zo beschrijft TGG-trainer Ricardo Aguado de wedstrijd vandaag. TGG weet na de blamage van vorige week de schade te herstellen en loopt uit op de degradatiestreep. ,,Vandaag waren we gemotiveerder en scherper dan vorige week. We komen twee keer achter maar buigen het wel goed om’’, zei Aguado

Vlijmense Boys – Haarsteeg 1-2 (0-0). 54. Paijmans 1-0, 80. Achten 1-1, 90+5. Schellekens 1-2. Bijzonderheid: De wedstrijd werd geleid door een vrouwelijke scheidsrechter, Sterre Bijlsma. Zij liet een uitstekende indruk achter.

Cruciaal in deze derby, die voor de rust net zo goed schriftelijk afgedaan had kunnen worden, was de 80e minuut. Toen kreeg Djemal Arikan na een van de weinig vlot lopende aanvallen een prachtige kans om de koploper naar een veilige 2-0 voorsprong te schieten, maar doelman Aaron van Engelen redde. Nog geen twintig seconden later was het gelijk. Uit een voorzet van Mathieu Schellekens verschalkte Ruben Achten de Vlijmense doelman. ,,Ik wist dat als die bij bij mij dat ik zou scoren”, zei Achten na afloop. ,,Mag ook wel een keer, ik maak er te weinig dit seizoen.” In de slotminuut profiteerde Schellekens van hopeloos gepruts in de defensie, waardoor de Boys binnen vier dagen tijd tegen twee nederlagen aanliep.

Achten deed met zijn doelpunt oud-klasgenoot Jerre Geerts, speler bij de Boys, veel pijn. ,,Mijn zondag is naar de klote”, zegt Geerts. ,,We hadden die kleine voorsprong moeten koesteren. Moet je geen gekke dingen doen, zoals wisselen om het wisselen. Dom.”

Waspik – ZIGO 5-3 (1-2). 13. Hoezen 0-1, 28. Van Dongen 0-2, 39. Van den Hoven 1-2, 47. Hoezen 1-3, 68. Verschuren 2-3, 70. Verschuren 3-3, 77. Molenschot (pen.) 4-3, 85. Molenchot (pen.) 5-3. Rood: 77. keeper Ruben Seebregs (ZIGO).

De spelers van Waspik beschikken over een uitstekende conditie, die van ZIGO liepen al na een uur met de tong op de schoenen. ,,Daar hebben we optimaal van geprofiteerd”, aldus trainer Emiel Heefer. ,,In twintig minuten tijd scoorden we vier keer.” Het is geen toeval meer. ,,Afgelopen donderdag poetsten we tegen Baardwijk na rust een achterstand van 0-2 weg.”

ZIGO trainer Antal Tooten zag vandaag de eerste uitoverwinning aan zijn ploeg voorbij gaan uit tegen Waspik. ,,In de eerste helft komen we terecht op voorsprong. We zetten Waspik echt met de rug tegen de muur en kunnen zo ons eigen spel spelen. Voor rust krijgen we een goede goal tegen waar niks aan valt te doen. In de kleedkamer kreeg mijn team daarom alleen maar complimenten. Vervolgens wordt het 1-3 en komen we steeds dichterbij de winst. Uiteindelijk blijven we misschien te aanvallend spelen waardoor er gaten vallen waar tegengoals uit komen. Onze keeper pakt dan ook nog eens een rode kaart waardoor de wedstrijd helemaal omdraait. We maken nog jacht op de gelijkmaker, maar krijgen dan toch nog een penalty tegen. Dan is het wel einde verhaal.”

FC Engelen – Nieuwkuijk 3-2 (2-0). 16. Bosman 1-0, 25. Domigues 2-0, 56. Kok 2-1, 65. Bosman 3-1, 74. Fitters 3-2.

Corné Verhoeven, trainer van Kuijk, had niets te klagen over de werklust en de strijd bij zijn manschappen. ,,Twee foutjes kostten ons twee doelpunten, toch zijn we erin blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd.” Mitchel Fitters bracht de spanning toch weer terug. ,,Daarna had de gelijkmaker nog kunnen vallen.” Dat gebeurde dus niet.

FC Engelen komt vandaag met de schrik vrij tegen Nieuwkuijk. Het afmaken van de kansen was vooral het struikelpunt vandaag volgens Anthony Lurling, trainer van FC Engelen. ,,We spelen een goede eerste helft, waarin we onze kansen niet afmaken. In de tweede helft laten we Nieuwkuijk voetballen en komen ze nog bijna langs zij’’, zei Lurling.

Derde klasse B (West II): Steeds Hooger - Be-Ready 0-4 (0-1). 35. Dirven 0-1, 58. Van Gool 0-2, 68. Dirven 0-3, 80. Doesburg 0-4.

Steeds Hooger maakt zijn naam niet waar, de ploeg huist in de onderste regionen. ,,Het is een heel zwakke ploeg”, zegt trainer Eugène van der Heijden. ,,Thuis hadden we er al met 6-0 van gewonnen. Het was zaak om die ploeg meteen bij de strot te pakken.” Dat gebeurde, de Hankenaren speelden in de eerste helft te lankmoedig. ,,Na rust hebben we ons heel goed herpakt.” Het gaf Van der Heijden ook de kans om Robin Berk, die vijf maanden blessureleed achter de rug had, weer zijn rentree te laten maken.