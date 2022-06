Trinitas kampioen na overwinning op directe concurrent Engelen, nacompetitie voor Gilze

VV Trinitas Oisterwijk - FC Engelen 2-1 (1-0) 30. Viellevoye 1-0, 60. Van de Ven 2-0, 90. Van Rijswijk 2-1

Trinitas Oisterwijk pakt voor het eerst sinds de fusie een grote prijs. ,,Het is echt ongelofelijk wat we gepresteerd hebben”, zegt Trinitas-trainer Pierre van Berkel. ,,De jongens hebben keihard geknokt voor alles en ik vind dat we het kampioenschap echt verdiend hebben. We gaan het nu goed vieren met een platte kar, bezoek aan de burgemeester en vooral bier”, zegt Van Berkel.

Het seizoen zit er definitief op voor FC Engelen. De Bosschenaren, die een groot deel van het seizoen meededen voor het kampioenschap en promotie. Sluiten met een vierde plek en lege handen het seizoen af. ,,Over het algemeen een teleurstellend jaar. We hebben vandaag hard gevochten, maar de afgelopen weken hebben we het gewoon weggegeven’’ , aldus FC Engelen trainer Anthony Lurling.

Gilze – ZIGO 2-0 (1-0): 25. Willem van Eijck 1-0, 60. Remco van Hoek 2-0.

Gilze-trainer Jeremy Buchly bleef na afloop positief, ondanks dat zijn ploeg bij een gelijkspel of verlies van concurrent Trinitas kampioen kon worden, maar die stunt bleef uit. ,,We hebben vandaag gedaan wat we moesten doen. Van te voren hebben we ook tegen elkaar gezegd dat we eerst echt negentig minuten met onszelf bezig moeten zijn, voordat er ook maar nagedacht wordt over de resultaten op de andere velden. Uiteraard is er dan even teleurstelling bij de jongens na afloop, maar tegelijkertijd kijkt iedereen verheugd uit naar de nacompetitie om te promoveren.”

,,De eindstand was vandaag ook in verhouding met het wedstrijdbeeld”, sprak ZIGO assistent-trainer Kelvin Semil nadat hij zijn ploeg 2-0 zag verliezen tegen runner-up Gilze. . Assistent Kelvin Semil zag ook nog de positieve aspecten terug in zijn ploeg: ,,Het is zonde als je niet scoort, maar we hebben vandaag wel genoeg kansen gecreëerd tegen een goede tegenstander. Wil je dan nog iets forceren, moet de bal er ook een keer ingaan natuurlijk. Toch moet ik zeggen dat onze jeugdspelers Jens van Hees en Delano Marcelis goed hebben gespeeld vandaag.” Hoofdtrainer Antal Tooten was niet meer aanwezig bij het laatste affiche, nadat Tooten al eerder afscheid nam toen ZIGO zich met een gelijkspel handhaafde tegen Gudok.

Vlijmense Boys – BVV 7-2 (3-1). 14. Bjorn van Bijnen 1-0, 16. Bjorn van Bijnen 2-0, Djemal Arikan 3-0, 45. Delano van Boxtel 3-1, 51. Guillermo Le Couvreur 3-2, 53. Bjorn van Bijnen (pen.) 4-2, 58. Yassine Ezzoubaa 5-2, 67. Djemal Arikan 6-2, 90. Younes Ezzoubaa 6-2.

Vlijmense Boys had nog een kleine kans om de titel te pakken. Zover kwam het niet, want koploper Trinitas Oisterwijk maakte geen fout. Deze hoogst vermakelijke wedstrijd kende een heel curieus moment. In de 51e minuut werd een bal door een speler van BVV uit sportief oogpunt naar de verdediging van de Boys getrapt. De bal kwam in het luchtledige terecht – niemand reageerde. Dus pikte Guillermo Le Couvreur die op en scoorde. Alles en iedereen bij de thuisclub stond op zijn achterste benen. BVV was zo sportief om bij de aftrap Bjorn van Bijnen een vrije doortocht te gunnen. De spits dacht de bal tussen de benen van doelman Dani Pennings tegen de touwen te werken, dat mislukte. Uit de hoekschop werd een speler van de Boys tegen de grond gewerkt. Strafschop. Genomen door Djemal Arikan, gekeerd door Pennings. Maar volgens arbiter Wilco Visser had de doelman te vroeg bewogen. Daardoor kreeg Van Bijnen alsnog de kans om zijn fout goed te maken: 4-2. In de slotfase maakte de net zestien jaar jonge Younes Ezzoubaa zijn debuut en bekroonde dat met het zevende doelpunt. Doordat TGG won van RKDVC is BVV veroordeeld tot de nacompetitie.

Het scorend vermogen was vandaag niet aanwezig voor BVV. ,,We hebben in de eerste twintig minuten goed meegedaan, daarna zakte het in. Nu naar de nacompetitie, het moet nog steeds een beetje binnenkomen, maar we gaan er het beste van maken’’ , aldus Edwin Verdonk, trainer bij BVV.

TGG – RKDVC 2-1 (1-0) 20. Bas van Zeelst 1-0 , 60. Ingmar Voorhaar 1-1, 75. Ricardo Kazancky 2-1.

Een ongelooflijke prestatie door TGG, waardoor de ploeg niet degradeert en geen nacompetitie speelt. TGG-trainer Ricardo Aguado, zag het niet aankomen. ,,Dat we vandaag zouden winnen, daar had ik alle vertrouwen in. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de wedstrijd in Vlijmen en gelukkig hebben zij hun sportieve plicht gedaan’’ , aldus Aguado.

Vijf weken geleden had RKDVC zich al veilig gespeeld, daarna bleek de pijp nagenoeg leeg: vier duels werden er verloren. Dat de Drunenaren bij TGG de bietenbrug op gingen, was deels te wijten aan de scheidsrechter. Zijn assistent meende dat en Bossche aanvaller buitenspel stond, hij dacht er anders. Voor TGG een belangrijke treffer: daardoor werd de vervelende nacompetitie ontlopen. Al met al is trainer Edwin van Wijk niet ontevreden. ,,Voor de winterstop stonden we er slecht voor, erna is het veel beter gaan lopen.”

Baardwijk - Nieuwkuijk 1-3 (1-0). 30. 1-0, 60. John van Dommelen 1-1, 70. Jorg Toebak 1-2, 83. John van Dommelen 1-3.

Jorg Toebak kreeg zijn eerste basisplaats toebedeeld door trainer Corné Verhoeven. En hij betaalde dat uit met een buitengewoon belangrijke treffer: 1-2. Want bij winst zou Kuijk de derde periodetitel pakken. Wat dus ook gebeurde. Een bijzondere prestatie, vindt trainer Corné Verhoeven. ,,Bij de winterstop stonden we er met zeven uit negen op een voorlaatste plaats. Daarna ging het marcheren. Dit is een heel mooie beloning.” Zondag speelt Kuijk tegen Groene Ster uit Breda. Het reeds gedegradeerde Baardwijk boekten zijn tien nederlaag op rij.

TSV Gudok – Haarsteeg 3-4 (0-1). 5. Dave Treuren 0-1, 55. Mathieu Schellekens 0-2, 57. Joost Obbens 1-2, 75. (e.d.) 1-3, 80. Kevin van der Kaaij 2-3, 89. Pepijn Louer 3-3, 90. Mathieu Schellekens 3-4.

De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Rick van de Griendt en Mathieu Schellekens. Schellekens deed dat met stijl: de spits scoorde twee keer. Hij is nog altijd in heel goede doen, werd topschutter bij Haarsteeg. ,,Hij wordt weer papa, doet daarom een stapje terug”, zegt trainer Ercument Metin. Die is dik tevreden over dit seizoen. ,,Voorgaande jaren is er geworsteld om erin te blijven, dat hebben we met twee vingers in de neus bewerkstelligd.” Uiteindelijk eindigde Haarsteeg op een zesde plaats.

Gudok-trainer Ronald Boudewijn kon met zijn Gudok nog de 3e periodetitel pakken als er bij Nieuwkuijk en Gilze verloren werd én de thuisploeg zelf wist te winnen van Haarsteeg. Achteraf spreekt Boudewijn zich realistisch uit na de wedstrijd: ,,Als zowel Gilze en Nieuwkuijk winnen weet je eigenlijk al genoeg. Het maakt het minder pijnlijk omdat we zelf niet hebben gedaan wat we moesten doen, maar nog steeds moeten we onszelf aankijken voor de fouten die we vandaag hebben gemaakt. Het mooiste is dat we op een waardige manier afscheid hebben kunnen nemen van een vijftal oudere spelers die er mee stoppen na dit seizoen. Dat geldt al helemaal voor doelpuntenmaker Joost Obbens die er na dit seizoen mee stopt”, voegde Boudewijn eraan toe.

RWB - Waspik 0-4 (0-3). 4. Lucas Ligtvoet 0-1, 10. Lesley Verschuren 0-2, 41. Rowen Kanters 0-3, 54. Lucas Ligtvoet 0-4.

Je sportieve plicht doen. Met die boodschap had trainer Emiel Heefer zijn manschappen het veld ingestuurd. Kennelijk had Lucas Ligtvoet dat heel goed in zijn oren geknoopt. Hij scoorde twee keer, bij de overige treffers stond er een assist achter zijn naam. Een mooi afscheid van blauw en wit: Ligtvoet speelt volgend seizoen bij hoofdklasser Achilles Veen. ,,Hij heeft duidelijk laten zien waarom hij een paar stappen hoger kan zetten’, zegt Heefer.

Wil RWB volgend seizoen uitkomen in de derde klasse van het zaterdagvoetbal, dan zal het drie wedstrijden moeten zien te overleven in de nacompetitie. Te beginnen komende zondag, uit bij Sprundel. ,,Dan zal het echt anders moeten dan vandaag”, zegt trainer Alfons van der Pluijm.

Derde klasse B (West II)

Be-Ready – RCD 1-0 (0-0). 22. Richard Janssen 1-0.

Uit een fantastisch genomen hoekschop hoefde Richard Jansen de bal maar op zijn schedel te laten vallen om een feestje te vieren. ,,Als dat niet was gebeurd, had ik ‘m gewisseld”, zegt trainer Eugène van der Heijden. De Waalwijker sloot af met een zege: volgend seizoen staat hij niet meer in Hank aan het roer. ,,Het is een gezellige club, maar de trainingsopkomst was niet best. Sta je met een man of negen op de oefenhoek, dan kun je niks neerzetten. Dat viel me behoorlijk tegen.”