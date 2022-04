Trinitas Oisterwijk pakt tweede periode na gelijkspel tegen Nieuwkuijk

Derde klasse BFeest in Oisterwijk. Daar pakte Trinitas Oisterwijk de tweede periode in de Derde klasse B. Hoewel er na rust een voorsprong uit handen werd gegeven tegen Nieuwkuijk: 2-2

Derde klasse B

Trinitas Oisterwijk - Nieuwkuijk 2-2 (2-0). 42. Harm van de Ven 1-0, 45. Zija Azizov 2-0, 51. Brent de Wijs 2-1, 60. Miquel de Wijs 2-2.

,,Het is zonde hoe we de rust na de wedstrijd uit handen geven, maar het is een terechte uitslag”, vond Trinitas-speler Job van Riel. ,,We hadden moeite met het spel van Nieuwkuijk, ze speelden veel lange ballen. We zijn blij met de periodetitel, maar minder tevreden met het gelijkspel.”

Zonder te imponeren, heeft Trinitas Oisterwijk beslag gelegd op de tweede periodetitel in 3B. In eigen huis kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Nieuwkuijk.

Trinitas Oisterwijk en Nieuwkuijk speelden 35 minuten lang geen enerverende eerste helft, waarin de gasten het gevaarlijkst waren. Een Nieuwkuijkse treffer werd afgekeurd en de gasten doken meerdere malen gevaarlijk op voor het doel van keeper Ramon Doomen. In de slotfase van de eerste helft ging de motor bij Trinitas ineens draaien. Harm van de Ven benutte in minuut 39 een zelf verdiende strafschop nadat hij was gevloerd na een solo: 1-0. Op slag van rust kreeg Zija Azizov de handen van het thuispubliek op elkaar met een wonderschone treffer. Met veel gevoel krulde hij de bal vanaf een meter of 25 in de verre kruising met een schot: 2-0.

Na de pauze kwam Nieuwkuijk binnen het kwartier langszij. Brent de Wijs reageerde in de 51ste minuut attent op een indraaiende voorzet en zorgde voor 2-1. Negen minuten later was zijn broertje Miquel de Wijs trefzeker, na wederom een indraaiende vrije trap: 2-2. Deze terechte tussenstand zou ook de eindstand worden, want beide ploegen waren in een vermakelijke tweede helft niet meer trefzeker. Trinitas Oisterwijk staat na veertien duels op de vierde plaats, Nieuwkuijk op plek tien.