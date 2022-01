Trinitas Oisterwijk stunt met binnenhalen van voormalig toptalent FC Den Bosch

Bij FC Den Bosch gold de middenvelder jaren als een van de grootste talenten van de club, hij debuteerde ook niet voor niets op zijn zeventiende en speelde 47 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde. Na de komst van Kakhi Jordania als geldschieter in De Vliert werd Azizov echter overbodig en vertrok hij in de zomer van 2018 naar NEC.

In Nijmegen strandde Azizov echter in het beloftenteam, waarop hij het nog even probeerde in Azerbeidzjan, het geboorteland van zijn vader. Bij Kesle FK kende de middenvelder vooral veel fysieke tegenslag, later trainde hij nog even mee met de beloften van FC Den Bosch, maar vanwege medische problemen verdween hij uit beeld.