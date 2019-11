Trinitas-smaakmaker Viellevoye valt uit met mogelijk gebroken neus

Het meest bijzondere aan het duel was het optreden en uitvallen van Trinitas-flankspeler Job Viellevoye. De aanvaller was constant dreigend, schoot op de paal, miste een één-op-één kans en viel in blessuretijd uit met een pijnlijke en bebloede neus na een kopduel. ,,Hij gaat meteen op controle naar het ziekenhuis”, zei Van Berkel. ,,Die neus is mogelijk gebroken.”