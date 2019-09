Trinitas smelt samen, maar er zijn nog geen garanties

Dat blijkt uit de bevindingen van selectiespelers Rens van Lissum (32, ex-Nevelo) en Peter de Jong (27, ex-Taxandria). De samensmelting roept vooralsnog positieve gevoelens op. ,,Dat had ik aanvankelijk niet verwacht, dat het zo soepel zou verlopen", geeft Van Lissum toe. ,,Al is het uiteraard wel héél prettig." Het zijn woorden waar De Jong zich bij aansluit. Net als iedere betrokkene bij Trinitas had ook de voormalig aanvoerder van Taxandria een paar weken nodig om zijn draai vinden. ,,In het begin was het nog even zoeken. Nog steeds staat er organisatorisch veel te gebeuren", aldus De Jong.