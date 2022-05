Trinitas winnaar van het weekend na puntenverlies van de concurrentie, zinderend slot van de competitie in de maak

Waspik – Trinitas 1-3 (1-1) 7. Philip Overeem 0-1, 10. Luuk Molenschot 1-1, 55. Philip Overeem 1-2, 90+4. Philip Overeem 1-3.

De eerste twee treffers van de gasten zat het wel heel erg mee. De doelman van Waspik liet de bal los doordat hij werd gehinderd. De scheidsrechter zag er geen overtreding in Bij de tweede treffer schoot het in zijn lies bij Wayne Hubeek toen hij bij een sprintduel een aanvaller alleen op doel dreigde af te gaan. Ook de gelijkmaker van Luuk Molenschot kende een groot fortuingehalte: hij wilde een voorzet geven, de bal vloog pardoes tegen de touwen.

,,Het zit ons de laatste weken niet mee”, vindt trainer Emiel Heefer. ,,Goed gespeeld, genoeg kansen gecreërd. En toch weer aan het kortste eind trekken.”

,,Als je kijkt dat wij in deze fase nog meedoen om het kampioenschap, dan had ik dat totaal niet verwacht. Mensen hadden mij aan het begin van het seizoen waarschijnlijk uitgelachen als ik dit had voorspeld”, zei Trinitas-trainer Pierre van Berkel. Bijz: de hattrick van Philip Overeem. ,,Hij staat er sinds drie weken weer in na zijn blessure en heeft al zes keer gescoord. Hier word ik blij van.”

FC Engelen - TGG 0-0.

,,Kijkend naar het spel hadden zij wel recht op meer. Maar kijkend naar de ranglijst hebben we het niet onverdienstelijk gedaan. Van tevoren schrijf je hier geen punten op, dus dit is echt een bonus”, zei een tevreden TGG-trainer Ricardo Aguado. Zijn ploeg strijd tegen degradatie, dus elk punt is welkom. ,,We zijn er echt nog niet, maar dit is een hele fijne opsteker. We hebben denk ik nog wel drie tot zes punten nodig voordat we er zijn.“

Voor FC Engelen was het gelijkspel extra zuur. De ploeg van Anthony Lurling doet nog volop mee in de strijd om het kampioenschap. ,,Dit was een wedstrijd om snel te vergeten. We geven het helemaal weg in de competitie helaas”, zei een teleurgestelde Lurling. ,,Zondag krijgen we nog een kans op bezoek bij Vlijmense Boys.”

BVV - TSV Gudok 0-0.

,,Eindstand is uiteindelijk wel reëel denk ik. We kregen beide mogelijkheden in de eerste helft, maar kregen daarna last van de warmte. Zij konden wat meer vrijuit voetballen en de druk lag bij ons. Na rust krijgen we beide een goede mogelijkheid en houdt onze keeper van zestien ons op de been. Daarna willen beide ploegen nog wel, maar lukte het niet meer. De ploeg heeft de rug gerecht na TGG donderdag en nu op naar de cruciale wedstrijd tegen Baardwijk volgende week", vertelde Edwin Verdonk, keeperstrainer bij BVV.

,,Dit was geen beste wedstrijd, zeg maar gerust een saaie pot”, vond Gudok-coach Ronald Boudewijn. ,,Al krijgen wij nog een enorme kans die er ook echt in moet. Maar verder ontbrandde dit duel niet echt.” Bijz: het uitvallen van doelman Cas Blous, die zich duizelig voelde na een duel. ,,Als dit de bijzonderheid dan zegt het genoeg volgens mij.”

Haarsteeg – Gilze 3-3 (1-0). 30. Koen Sleutjes 1-0, 58. Rick van Mill 2-0, 65. Chris van Alphen 2-1, 70. Willem van Eijck 2-2, 80. Onbekend (strafschop) 3-2, 90. Willem van Eijck 3-3.

,,Eerlijk gezegd ben ik niet tevreden”, baalde Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Al moet ik wel zeggen dat ik blij ben dat we niet verliezen, want we komen twee keer goed terug. Maar het kwaliteitsverschil was dusdanig groot, dat we wel hadden moeten winnen.” Bijz: Willem van Eijck miste een strafschop in de 68ste minuut. ,,Dan vind ik het knap dat hij snel na die penalty alsnog scoort.”

Koen Sleutjes, een nog jonge speler, is bij Haarsteeg aan een goed seizoen bezig. ,,Dat is mooi om te zien”, vindt trainer Ercument Metin. ,,Vandaag pikt hij toch weer twee doelpunten mee.” Een zege werd het niet, al had de thuisclub in de tussenstanden de beste papieren. ,,Bij de stand 2-0 hadden we de wedstrijd zakelijk uit moeten spelen. Dat is kennelijk toch lastig.” Na de 84e minuut toen Sleutjes uit een pingel de gastheer weer naar een voorsprong had geschoten, was er een herkansing. Ook toen lukte het dus niet.

ZIGO – Baardwijk 4-1 (1-1) 7. 1-0, 42. Janik Coenen 1-1, 56. Jason van Dongen 2-1, 62. Jason van Dongen (pen.) 3-1, 90. Jason van Dongen 4-1.

Het degradatiespook heeft nog meer grip gekregen op Baardwijk, te wijten aan Jason van Dongen die in de tweede helft een onvervalste hattrick scoorde. TGG en BVV pakten een punt, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Komende zondag moet er thuis gewonnen worden van BVV.

,,Ja, ik ben tevreden over deze wedstrijd. Al moet ik zeggen dat we een groot voordeel hadden toen Baardwijk een rode kaart kreeg na een uur spelen. Op een gegeven moment was het voor hen in die hitte niet meer te belopen”, zei ZIGO-trainer Antal Tooten. Bijz: In de 62ste minuut krijgt ZIGO een penalty en een speler van Baardwijk geel. Wegens protest krijgt hij nog een keer geel en dus rood.

RKDVC – Vlijmense Boys 0-0. Bijz: Ayoub Bakkali van Vlijmense Boys kreeg een rode kaart na twee keer geel.

Vooraf aan de wedstrijd werd er een minuut stilte gehouden voor Matt de Roij en Pepijn Pijnenborg, voetballers van RKDVC 15. Zij kwamen vorig weekend om bij een verkeersongeluk. De koploper had het bijzonder lastig in Drunen, kwam aanvallend maar amper in het stuk voor. Dat lag anders voor DVC. Die kreeg legio kansen om de de punten binnen te harken. Doelman Matthew van Dommelen hield de koploper overeind. Of de aanvallers hadden hun vizier niet op scherp staan. Uitblinker was de watervlugge Ian Storchart, zowat de kleinste man van het veld. Maar eentje met een groot spelinzicht en het vermogen om een mannetje uit te spelen.

Nieuwkuijk – RWB 3-2 (2-0). 6. Milan van Esch 1-0 43. Milan van Esch 2-0 58. Kevin Remie 2-1 70. Niels Kok 3-1 72. Justin van der Sande 3-2.

Nieuwkuijk is aan een vreemd seizoen bezig, te verlijken met de Alpen: pieken en dalen. Momenteel klimmen de mannen van trainer Corné Verhoeven na de zege op RWB weer richting de top, die van de derde periode. Grotendeels te danken aan Milan van Esch, hij scoorde voor rust twee keer. ,,In het begin was zijn rendement heel mager, ook met assists. Milan wordt steeds beter. Vooral dat eerste doelpunt was werelds. Passeerde een mannetje of vijf, schoot fraai raak.”

Bij RWB baalde trainer Alfons van der Pluijm van de nederlaag. ,,We hebben met zo veel beleving en inzet gestreden, we hadden een puntje verdiend.” TGG en BVV, concurrenten voor de nacompetitie of degradatie, hielden wel wat over aan hun duels, Baardwijk niet. ,,We hebben dus alles nog on eigen hand. Dat moet ons sterken dat het goed gaat komen, zeker als we zo hard blijven werken.”

Derde klasse B (West II)

Dubbeldam - Be-Ready 4-4 (2-1). 1. Safi Esmati 0-1 44. 1-1 45. 2-1 60. Bart Dirven 2-2 75. Bart Dirven 2-3 80. 3-3 88. 4-3 90+2. Bart Dirven 4-4.

Eugène van der Heijden, trainer van de Hankenaren, had Jimmy Smits en Willem Schelle van het derde, dat vrij was, opgesteld om wat meer evenwicht en ervaring aan zijn ploeg te voegen. ,,En dat zag je terug op het veld”, vond de Waalwijker, die het telraam erbij kon halen om alle kansen van zijn elf te turven. ,,Niet normaal, en dan nog ga je bijna de bietenbrug op.” Dat werd in de extra tijd voorkomen door Bart Dirven, die daarmee een hattrick scoorde.