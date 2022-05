Trinitas winnaar van het weekend na puntverlies van de concurrentie, zinderend slot van de competitie in de maak

Waspik – Trinitas 1-3 (1-1) 7. Philip Overeem 0-1, 10. Onbekend 1-1, 55. Philip Overeem 1-2, 90+4. Philip Overeem 1-3.

,,Als je kijkt dat wij in deze fase nog meedoen om het kampioenschap, dan had ik dat totaal niet verwacht. Mensen hadden mij aan het begin van het seizoen waarschijnlijk uitgelachen als ik dit had voorspeld”, zei Trinitas-trainer Pierre van Berkel. Bijz: de hattrick van Philip Overeem. ,,Hij staat er sinds drie weken weer in na zijn blessure en heeft al zes keer gescoord. Hier word ik blij van.”

FC Engelen - TGG 0-0.

,,Kijkend naar het spel hadden zij wel recht op meer. Maar kijkend naar de ranglijst hebben we het niet onverdienstelijk gedaan. Van tevoren schrijf je hier geen punten op, dus dit is echt een bonus”, zei een tevreden TGG-trainer Ricardo Aguado. Zijn ploeg strijd tegen degradatie, dus elk punt is welkom. ,,We zijn er echt nog niet, maar dit is een hele fijne opsteker. We hebben denk ik nog wel drie tot zes punten nodig voordat we er zijn.“

Voor FC Engelen was het gelijkspel extra zuur. De ploeg van Anthony Lurling doet nog volop mee in de strijd om het kampioenschap. ,,Dit was een wedstrijd om snel te vergeten. We geven het helemaal weg in de competitie helaas”, zei een teleurgestelde Lurling. ,,Zondag krijgen we nog een kans op bezoek bij Vlijmense Boys.”

BVV - TSV Gudok 0-0.

,,Eindstand is uiteindelijk wel reëel denk ik. We kregen beide mogelijkheden in de eerste helft, maar kregen daarna last van de warmte. Zij konden wat meer vrijuit voetballen en de druk lag bij ons. Na rust krijgen we beide een goede mogelijkheid en houdt onze keeper van zestien ons op de been. Daarna willen beide ploegen nog wel, maar lukte het niet meer. De ploeg heeft de rug gerecht na TGG donderdag en nu op naar de cruciale wedstrijd tegen Baardwijk volgende week", vertelde Edwin Verdonk, keeperstrainer bij BVV.

,,Dit was geen beste wedstrijd, zeg maar gerust een saaie pot”, vond Gudok-coach Ronald Boudewijn. ,,Al krijgen wij nog een enorme kans die er ook echt in moet. Maar verder ontbrandde dit duel niet echt.” Bijz: het uitvallen van doelman Cas Blous, die zich duizelig voelde na een duel. ,,Als dit de bijzonderheid dan zegt het genoeg volgens mij.”

Haarsteeg – Gilze 3-3 (1-0). 30. Koen Sleutjes 1-0, 58. Rick van Mill 2-0, 65. Chris van Alphen 2-1, 70. Willem van Eijck 2-2, 80. Onbekend (strafschop) 3-2, 90. Willem van Eijck 2-3.

,,Eerlijk gezegd ben ik niet tevreden”, baalde Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Al moet ik wel zeggen dat ik blij ben dat we niet verliezen, want we komen twee keer goed terug. Maar het kwaliteitsverschil was dusdanig groot, dat we wel hadden moeten winnen.” Bijz: Willem van Eijck miste een strafschop in de 68ste minuut. ,,Dan vind ik het knap dat hij snel na die penalty alsnog scoort.”

ZIGO – Baardwijk 4-1 (1-1) 7. 1-0, 42. Janik Coenen 1-1, 56. Jason van Dongen 2-1, 62. Jason van Dongen (pen.) 3-1, 90. Jason van Dongen 4-1.

,,Ja, ik ben tevreden over deze wedstrijd. Al moet ik zeggen dat we een groot voordeel hadden toen Baardwijk een rode kaart kreeg na een uur spelen. Op een gegeven moment was het voor hen in die hitte niet meer te belopen”, zei ZIGO-trainer Antal Tooten. Bijz: In de 62ste minuut krijgt ZIGO een penalty en een speler van Baardwijk geel. Wegens protest krijgt hij nog een keer geel en dus rood.