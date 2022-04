Trinitas zet monsterscore neer tegen laagvlieger TGG, Job Viellevoye beleeft goede middag en maakt er vijf: ‘Hij doet niet onder voor Hornkamp van Willem II’

Derde klasse BJob Viellevoye had de middag van zijn leven. Hij maakte vijf doelpunten in de 8-0 overwinning tegen TGG. Zijn trainer Pierre van Nerkel durfde zelfs zo ver te gaan om hem te vergelijken met Eredivisie-spits Jizz Hornkamp van Willem II. Of hij dat niveau haalt is nog maar de vraag, maar hij maakte ondertussen al zeventien doelpunten in twintig wedstrijden.

Trinitas – TGG 8-0 (6-0). 2. Zija Azizov 1-0, 25. Job Viellevoye 2-0, 27. Job Viellevoye 3-0, 37. Job Viellevoye 4-0, 39. Job Viellevoye 5-0, 45. Zija Azizov 6-0, 52. Job Viellevoye 7-0, 80. Martijn van Elderen 8-0. Bijz.: TGG mist strafschop in 20ste minuut.

Trinitas-trainer Pierre van Berkel zag zijn ploeg tegen laagvlieger TGG een monsterscore neerzetten. Achteraf heeft Van Berkel maar één klein kritiekpuntje: ,,In de tweede helft gaan de jongens wat meer dribbelen met de bal waardoor we minder ons eigen spel spelen. Toch hoor je mij niet klagen na de wedstrijd van vandaag.” Met vijf doelpunten was Job Viellevoye het goudhaantje van Trinitas. Pierre van Berkel kwam achteraf met een gedurfde vergelijking: ,,Als ik zo naar Willem II kijk met Hornkamp, dan doet Job Viellevoye daar echt niet voor onder. Ondertussen heeft hij voor ons in 17 wedstrijden 20 keer gescoord, dat zijn uitzonderlijke cijfers. Hij is ook echt de beste spits van onze competitie.”

TGG verliest voor de vijfde keer op rij, waardoor de ploeg is afgezakt naar de laatste plek. Ondanks dat het onderin dicht op elkaar zit en nog van alles mogelijk is, slaat de nood nu toch toe. ,,We hebben een heel erg zwaar programma in de resterende wedstrijden, maar we moeten nu echt punten gaan pakken’’ , zei Ricardo Aguado, trainer van TGG.

Waspik - Nieuwkuijk 1-1 (1-1). 5. Lesley Verschuren 1-0, 11. Mitchell Fitters 1-1.

,,Wedstrijd waarbij we kunnen leven met een gelijkspel. We starten sterk en na de 1-0 lopen we teveel achteruit. Nieuwkuijk speelt erg fysiek en met de lange bal waar we geen grip op kregen. In een goede fase van Nieuwkuijk maken ze terecht de 1-1 en daarna groeien we weer in de wedstrijd. We missen 2 hele grote kansen op de 2-1 net voor rust. Na rust was het echter Nieuwkuijk die ons naar achter drukte en de eerste twintig minuten kregen we geen grip. Met name door het fysieke spel wat ze leverde. Daarna kregen we weer de controle en conditioneel waren we iets fitter naar mijn mening. In de slotfase krijgen we wederom genoeg kansen om de winnende treffer te maken maar helaas”, Emiel Heefer, trainer van Waspik.

,,Terechte uitslag denk ik. Wij begonnen slecht, maar we kwamen uit het niets op gelijke hoogte. Daarna kregen we de overhand, maar konden we geen doelpunt maken. Zo golfde het steeds een beetje op en neer. Dan had Waspik weer een betere fase en dan wij weer. In de slotfase wel nog een bal op de paal van hun, dus daar komen we goed weg", zei Nieuwkuijk-trainer Corné Verhoeven.

BVV - RWB 2-6 (1-5). 7. RWB 0-1, 12. Erngelo Martha 1-1, 16. Dylano Dekker (ED) 1-2, 25. RWB 1-3, 26. RWB 1-4, 33. RWB 1-5, 60. Ilias Sadqi 2-5, 75. RWB 2-6.

Een doelpuntenfestijn in Den Bosch, maar dan aan de verkeerde kant voor de Bosschenaren. ,,We miste vandaag beleving, passie en strijd. Je zou het zelfs gemakzucht kunnen noemen’’ , zei Edwin Verdonk, trainer bij BVV. De thuisploeg krijgt nog een zwaar programma voor de boeg, waarin het gaat proberen voor lijfsbehoud te knokken in de competitie.

Vlijmense Boys - Gudok 4-2 (0-0). 53. Bjorn van Bijnen 1-0, 65. Nick Pijnenburg 2-0, 82. Marc Schellekens 2-1, 83. Bjorn van Bijnen 3-1, 86. Thomas van Vugt 3-2, 90. Jerre Geerts 4-2.

,,We zijn natuurlijk blij dat we de koppositie terug hebben en winnen. Iedereen is bij ons blij met een punt en Gudok is een hele stugge ploeg. Daarom was er in de eerste helft ook niet zoveel aan. In de tweede helft gingen we opportunistischer spelen en maakte we het verschil. Zij maakte nog twee doelpunten, maar het is nooit echt spannend geweest", vertelde Erik van Esch, trainer van Vlijmense Boys.

Gudok kan zich na 90 minuten alleen iets kwalijk nemen in de afronding. Trainer van Gudok, Ronald Boudewijn, zag hoe zijn ploeg vergat te scoren in de eerste helft: ,,In de eerste helft waren we heer en meester. Als er dan vier 100% kansen worden gemist, maak je het jezelf niet makkelijk. Het is puur een kwaliteitsverschil als ik kijk naar de afronding: Vlijmense Boys heeft spitsen die van een halve kans een doelpunt maken en wij hebben al langer last van onze effectiviteit. Uiteindelijk mag je wel stellen dat ze terecht hebben gewonnen, maar in de eerste helft hadden ze geen schijn van kans.”

Gilze – FC Engelen 3-3 (1-1). 43. Dylan Domingues 0-1, 45. Sander Oerlemans 1-1, 47. Jordi van Alphen 2-1, 62. Quinten Vorstenbosch 2-2, 76. Remco van Hoek 3-2, 82. Yasin Uluman (PEN) 3-3.

Een kraker van een wedstrijd in de bovenste regionen van de competitie en zo werd hij ook bevochten. ,,Het was een vermakelijke wedstrijd vandaag, goed voetbal van beide kanten, kansen over en weer en een spannende pot’’ , zei Anthony Lurling, trainer van FC Engelen. Gilze en Engelen delen de punten vandaag, waardoor Vlijmen nu de koppositie heeft in de competitie.

Jeremy Buchly, trainer van Gilze, was na afloop te spreken over het resultaat tegen de titelkandidaat: ,,Natuurlijk heb je er meer aan als je deze wedstrijd wint, maar nog steeds ben ik dik tevreden met het spel wat mijn ploeg heeft laten zien. Voor beide ploegen had er meer ingezeten, dat komt vooral omdat deze wedstrijd veel verschillende fases kende waar telkens een team de overhand had. Na de 2-2 lijkt Engelen erop en erover te gaan, maar wij tonen karakter. Met de penalty die we in de slotfase incasseren was ik het niet eens. Naar mijn mening hing de tegenstander zelf tegen onze verdediger aan en liet hij zich gemakkelijk vallen.”

RKDVC - Baardwijk 1-0 (0-0). 60. Ian Storchart 1-0.

,,We speelden een matige eerste en Baardwijk kreeg twee kansen. Door wat positiewisselingen speelden we een betere tweede helft. Het team heeft gestreden en wilde de punten graag in eigen huis houden”, vertelde RKDVC-trainer Emiel Heefer.

De laatste tien minuten moest RKDVC ook nog met tien man spelen. Er moest iemand geblesseerd van het veld en Heefer was al door al zijn wissels heen. Toch bleven de drie punten in Drunen.

,,Bij ons was het een wedstrijd met twee gezichten. Eerste helft waren we duidelijk veel beter. RKDVC was in de tweede helft iets beter. Bij ons is het een beetje het verhaal van heel het seizoen. Kansen missen en de kansen van de tegenstander gaan er direct in. Scorend vermogen speelt ons parten. Nu de boel bij elkaar rapen en op naar de volgende wedstrijd", vertelde Baardwijk-leider Jasper Werten.

ZIGO - Haarsteeg 2-2 (1-1). 15. Nick van Gestel 1-0, 41. Mathieu Schellekens 1-1, 75. Dave Hoezen 2-1, 88. Koen Sleutjes 2-2. Rood: Christian Wouters (ZIGO), Ralph IJpelaar (ZIGO), Antal Tooten (ZIGO), Kelvin Semil (ZIGO).

Op eigen veld heeft ZIGO met negen man nog een gelijkspel uit het vuur weten te slepen tegen Haarsteeg. Een wedstrijd waar geen sprake meer kon zijn van voetbal volgens ZIGO-trainer Antal Tooten: ,,Te vaak worden wedstrijden negatief beïnvloed door de scheidsrechters. Er wordt vandaag een goal afgekeurd waarna we een vrije trap meekrijgen van de scheids omdat hij geen voordeelregel wilde toepassen, terwijl hij eerst laat doorspelen. Het is een grote schande voor dit niveau. De tegengoal voor rust ging ook nergens over. Onze B.V.O. grensrechter vlagde overduidelijk voor buitenspel, maar de scheids wilde geen gehoor geven. Tot overmaat van ramp krijgen mijn assistent en ik tot aan twee keer toe een gele kaart omdat wij verantwoordelijk worden gesteld voor de opmerkingen vanuit het publiek. Om nog een schepje bovenop alles te doen, krijgen we bij een lichte overtreding in de zestien een penalty en een rode kaart tegen. Beide ploegen werden vandaag benadeeld en iedereen was verbaasd over de beslissingen van de scheids. Desondanks ben ik onwijs trots op mijn ploeg hoe ze zich niet hebben laten gaan en alsnog met een man minder wisten te scoren. Ik ben er van overtuigd dat wij deze wedstrijd met elf man hadden gewonnen, maar dat is achteraf makkelijker praten.”

Volgens Ercument Metin, trainer van Haarsteeg was het een terechte uitslag. ,,Hier kunnen we wel mee leven”, vond de oefenmeester.

Derde klasse B West II: Virtus - Be Ready 1-1 (0-1). 30. Bart Dirven 0-1, 82. Tom Kwaaitaal 1-1.

,,Een punt waar we voor de wedstrijd voor zouden tekenen maar na de wedstrijd de teleurstelling overheerste omdat we 0-1 of misschien wel met 0-2 hadden moeten winnen. Net voor rust had Nathan Doesburg de 0-2 binnen moeten schieten, maar zijn inzet beland op de lat. Eerste uur hadden we controle tegen een kampioenskandidaat die het niet lieten zien deze middag en ook niet de intentie hadden om te willen winnen. Helaas in min 82 een afgeweken bal die binnen viel", vertelde Be Ready-trainer Eugène van der Heijden.