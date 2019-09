Trotse Laurijssen is de motor van VOAB: ‘Er is geen moment dat ik me verveel’

Het is april 2000. Bij het Goirlese VOAB zitten ze met hun handen in het haar. Er is geen materiaalman en die is met 100 leden wel nodig. Peter van Ierland, die op dat moment directeur is van het ROC Techniek, weet wel een oplossing. Het voormalig RvC-lid van Willem II benadert zijn conciërge Nico Laurijssen. Hij is volgens Van Ierland de ideale kandidaat. ,,Ik had alleen nog nooit van VOAB gehoord. Een voetbalclub in 'Gool'? 'Al schiet je me dood', zei ik tegen Van Ierland."