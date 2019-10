TSVV Merlijn en GVV'63 zien punten in rook opgaan in blessuretijd, GDC verliest na vijftien ongeslagen wedstrijden op rij

zaterdag 3DDe GDC-code is gekraakt. Sparta'30-trainer Mark van Noorloos had zich goed voorbereid en maakte met zijn ploeg elke aanval uit Eethen onschadelijk. GDC loopt daardoor voor het eerst dit seizoen averij op en moet de koppositie aan BLC overlaten.

TSVV Merlijn – NEO’25 1-2 (0-0) 66. Jan van Ruijven 1-0, 89. TSVV Merlijn (e.d.) 1-1, 90+5. Jordy Rosenbrand 1-2. Rood: 40ste minuut Tom Boonen (TSVV Merlijn).

“Soms heb je wedstrijden waar je na afloop goed ziek van bent. Dit was er dus eentje”, zegt TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. Scoren, dat was voor NEO’25 geen enkel probleem tegen de studenten van Merlijn. Maar de doelpunten door de ballotage laten komen, bleek een heel ander verhaal. “In de tweede minuut werd er eentje afgekeurd, niemand weet nog waarom”, zegt NEO-trainer Stefan Brok. “Eentje terecht en nog een discutabele.”

Zwaluwe – NOAD’32 2-2 (1-1) 42. Julian Vos 0-1, 43. Thijs ’t Hooft 1-1, 79. Pim Schonk 2-1, 90. Mark Bouman 2-2. Rood: 88ste minuut Remy Schouwenaar (twee keer geel).

Een doelpunt van NOAD’32 werd afgekeurd. Een paar minuten later kreeg Remy Schouwenaar zijn tweede gele kaart. “Toen waren de rapen even gaar”, zag Anton de Waal van NOAD’32. “Met nog een paar minuten op de klok was dat voor de arbiter aanleiding om een afkoelingsperiode in te lassen. Per saldo pakte dat voor ons heel goed uit.”

GVV’63 – ONI 1-2 (0-0) 54. Sander de Bont 0-1, 90. Thomas van der Leij 1-1, 90+5. Lars van de Kletersteeg 1-2.

Voor rust had de thuisclub ONI aardig in de tang, maar vergat het te scoren. In de tweede helft sloeg spits Sander de Bont van ONI toe. Lange tijd zag het ernaar uit dat GVV'63 het doel niet meer zou vinden, verdedigend had de ploeg uit ’s Gravenmoer zijn zaakjes beter op orde. Totdat Thomas van der Leij toch nog voor de gelijkmaker tekende. ONI stond daarna met tien man binnen de kalklijnen. Dat maakte de druiven des te zuurder toen in de laatste minuut de promovendus GVV zijn tweede competitienederlaag aansmeerde.

Haaften – SV Capelle 0-3 (0-1) 20. Vicente Ndongala 0-1, 47. Roy van Delft 0-2, 85. Tygo de Jong 0-3.

Het was de eerste competitiezege voor SV Capelle. Eentje die volgens trainer Antoin van Pelt vrij eenvoudig tot stand kwam. “Haaften heeft net als wij kwaliteit ingeleverd, maar heeft nog altijd een goede voorhoede. Ik stond ervan te kijken dat we daar helemaal geen last van hadden.”

BLC – MVV’58 1-0 (1-0) 44. Piet Vollebergh 1-0.

Vorige week zaterdag liet BLC-trainer John Huisman al weten dat MVV’58 met lege handen naar huis zou gaan. “Ik trek nooit meer van tevoren een grote mond open, want daar maak je een tegenstander alleen maar sterker mee. We hebben het aan onze doelman, Justin Chatrian, te danken dat we overwinning binnen sleepten.”

BZC 14 – Vuren 2-2 (2-0) 36. Niels van Dalen 1-0, 41. Sten Pijlman 2-0, 65. 2-1, 90+6 (pen.) 2-2.

Ver in de extra tijd tikte de doelman van BZC 14 een aanvaller aan, binnen het strafschopgebied. “Een terechte pingel”, vond BZC 14-trainer Hans de Jong, “maar het was niet terecht dat de scheidsrechter zo lang liet doorspelen.”

Sparta’30 – GDC 5-0 (2-0) 23. Anthony van Wijk (pen.) 1-0, 28. Lennard van Andel 2-0, 55. (e.d.) 3-0, 70. Lennard van Andel 4-0, 80. Derk Groenenberg 5-0.

GDC had dit kalenderjaar nog geen competitiewedstrijd verloren. Sparta’30-trainer Mark van Noorloos had kennelijk de sleutel gevonden om de kluis te kraken. “Hun backs mochten de bal hebben, daar hebben we veel druk op gezet vanuit ons versterkte middenveld. Met onze snelle jongens in de voorhoede sloegen we op het juiste moment toe.”

Na dertien overwinningen en drie remises kwam er weer een nederlaag voorbij. “Mijn felicitaties aan Sparta’30”, zegt trainer Edin Curic. “Terecht gewonnen. Maar je kunt beter met 5-0 verliezen dan vijf keer met 1-0. Zo zeggen ze dat toch in Nederland?”