TSVV Merlijn pas in slotfase langs GVV’63

Het was een spannend duel voor de Tilburgse studenten. Pas in de 83ste minuut kon Tom Boonen de winnende maken en de drie punten in de zak steken.

TSVV Merlijn – GVV’63 4-3 (0-1) Mathijs Libbers 0-1, 48. Lars van de Zande 1-1. 51 Michel Kooijman 1-2, 56. Michel Kooijman 1-3, 69. Lars van de Zande 2-3, 73. Ties Sluijs 3-3, 83. Tom Boonen 4-3.

Voor Joop Verzijl was het zijn allereerste competitiewedstrijd als trainer van een eerste elftal bij de mannen. Tot 25 minuten voor het laatste fluitsignaal leek het er nog op dat die zou worden afgesloten met een nederlaag. ,,We hadden veel moeite met die Michel Kooijman. Door wat omzettingen kregen we dat onder controle, konden we wedstrijd toch nog laten kantelen.”

Collega Denny van Geffen was allesbehalve tevreden met de nederlaag. ,,We hebben zeker tien kansen gehad, veel te weinig benut. Merlijn maar vijf, vier vliegen erin. Bovendien moet niet kunnen dat je met een marge van twee doelpunten verschil in je voordeel als een kaartenhuis in elkaar zakt.”

Haaften – Sparta’30 2-2 (1-1) 25. Marten Nieuwkoop 0-1, 37. Mats van Velzen 1-1, 64. Marten Nieuwkoop 1-2, 71. Thijmen Gerringa 2-2.

Marten Nieuwkoop was spekkoper met twee treffers. ,,Een speler met potentie die ik een paar jaar geleden al trainde bij de jeugd”, zegt trainer Mark van Noorloos. ,,Vorig seizoen wilde ik hem er al bij hebben, maar raakte hij behoorlijk geblesseerd. Heeft Marten in het tweede gespeeld. Nu is kennelijk klaar voor het grote werk.” Collega Bart Franssen, die zijn competitiedebuut als hoofdtrainer maakte, was dik tevreden. ,,Met het resultaat, want Haaften had de een traditie van gemaakt om zijn eerste wedstrijd om het echie te verliezen. En over het spel, dat zag er behoorlijk uit.”

MVV’58 – BZC’14 1-4 (1-2) 18. Niels van Dalen 0-1, 32. Sten Pijlman 0-2, 45+2 1-2, 69. Max van Zanten 1-2, 88. Ton Drost (pen.) 1-4. Rode kaart: 90. Nick de Jong (BZC’14).

Niels van Dalen schreef historie en zal voor altijd in de boeken staan van BZC’14; de fusieclub van Brakel en Zuilichem. Hij scoorde het allereerste doelpunt voor het vlaggenschip, dat dit seizoen voor de eerste keer onder de nieuwe naam in de competitie uitkomt. Ook voor de geschiedenisboeken: de rode kaart van Nick de Jong, nota bene gepakt bij de stand 1-4. Trainer Hans de Jong maakte er zich niet druk om. ,,Jong en onbezonnen.”

BLC – NEO’25 4-1 (1-1) 18. Jori Pallada 1-0, 30. Robin Rosenbrand 1-1, 53. Niels Nagtzaam 2-1, 83. Brian de Gier 3-1, 89. Piet Vollebergh 4-1.

,,We hadden een goede voorbereiding achter de rug en gingen vol vertrouwen naar Den Bosch toe”, zegt NEO-trainer Stefan Brok. ,,Daar zijn we door BLC volledig afgschminkt, vooral in de counter strafte die ploeg onze fouten meedogenloos af. Heel teleurstellend.” BLC-trainer John Huisman was dik tevreden, zeker over de manier waarop de doelpunten tot stand kwamen. ,,We sturen telkens weer andere spelers de diepte in, daar krijgt de tegenstander kennelijk geen vat op. In de voorbereiding had ik elf verschillende doelpuntenmakers, dat komt eruit voort. Vandaag hetzelfde laken een pak.”

GDC – NOAD’32 5-2 (2-2) 17. Tom van Rijswijk 1-0, 20. Justin Youell 2-0, 24. Remy Schouwenaar (pen.) 2-1, 45+2. Ruben Bouman 2-2, 48. Menno Schouten 3-2, 77. Maarten van Wijlen 4-2, 81. Maarten van Wijlen 5-2.

GDC heeft dit kalenderjaar nog geen enkele competitienederlaag geleden. Bij de stand 3-2 ontpopte doelman Tim van Rooijen zich tot held door een pingel van Remy Schouwenaar te stoppen. ,,En Maarten van Wijlen had een prima invalbeurt”, vond trainer Edin Curic. ,,Hij scoorde twee keer.”

,,Ik had gedacht dat een echte derby zou zijn, maar dat viel een beetje tegen”, vond Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,Op een goede manier had het wel wat feller gemogen. GDC heeft onze foutjes met razendsnelle uitbraken uitstekend afgestraft.”

ONI – SV Capelle 3-0 (1-0) 22. Jaap van der Waarden 1-0, 55. Jaap van der Waarden 2-0, 55. Sander de Bont 3-0.