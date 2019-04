Tuldania doet goede zaken in vertekende titelrace: ‘We houden de hoop erin’

Zondag 3C Driemaal is scheeps­recht: derde scheids­rech­ter weet TGG-BMC wel zonder blessure door te komen

21:32 Het duel tussen TGG en BMC was tot donderdag een kerkhof voor kerngezonde scheidsrechters. Het duel werd op zondag 4 november al na twee minuten gestaakt, nadat de arbiter destijds last kreeg van een hamstringblessure. Ook bij eerste inhaalmogelijkheid, 23 december, haakte de arbiter geblesseerd af. Bijna vijf maanden later is het dan eindelijk zover: het laatste fluitsignaal bij TGG - BMC heeft geklonken.