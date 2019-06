Tuldania promoveert in de stromende regen na winst tegen De Weebosch naar de vierde klasse

Nacompetitie vierde klasseNa zeven jaar is Tuldania weer te bewonderen in de vierde klasse. De ploeg uit Esbeek wist de finaleronde van de nacompetitie om een plek in de vierde klasse tegen De Weebosch 1-0 te winnen en dat bleek genoeg voor promotie.

De brilstand sierde bijna de hele wedstrijd het scorebord, totdat Nick van Poppel van De Weebosch in de 84ste minuut in de fout ging. Uit de aanval die daarop volgde was het Rien van de Wouw die Tuldania op voorsprong zette: 1-0. Dat bleek uiteindelijk ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Toen kwam het al met bakken uit de lucht in Netersel, waar het duel plaatsvond.

Tuldania kende dit seizoen een prima seizoen in de vijfde klasse C, waarin het uiteindelijk tweede werd. De Weebosch werd derde in de vijfde klasse E en schakelde vorige week Maaskantse Boys uit door met 2-1 te winnen in de halve finale. Mogelijk wacht hen ook nog promotie, maar daarvoor moet het eerst een beslissing van de KNVB afwachten.