Tuldania wint van ‘après-ski’-elftal: ‘Er gingen een paar skiën en lieten de rest het uitzoeken’

Vierde klasse ETuldania had het makkelijk tegen Waalre. Daar ontbraken een aantal spelers omdat ze gingen skiën en zo bleek de thuisploeg een maatje te groot. Bij rust stond het al 3-0 en in het tweede bedrijf werd die voorsprong verdubbeld.

Tuldania-Waalre 6-0 (3-0). 26. Kees de Beer 1-0, 28. Kees de Beer 2-0, 33. Dave Vissers 3-0, 66. Dennis Langenberg 4-0, 68. Thijs Hesselmans 5-0, 77. Rien van de Wouw 6-0.

Bij Tuldania ging het vanmiddag van een leien dakje tegen Waalre. Kees de Beer opende in minuut 26 de score, en twee minuten later wist hij die al te verdubbelen. Niet veel later zorgde Dave Vissers voor de 3-0 ruststand.

In de tweede helft ging het elftal van Kees Mollen vrolijk door. Dennis Langenberg en Thijs Hesselmans bouwden de tussenstand uit naar 5-0. Een kwartier voor tijd zorgde Rien van de Wouw voor de eindstand: 6-0. Mollen: ,,We bleken een maatje te groot voor het ‘après-ski’-elftal van Waalre. Want er gingen een paar skiën en lieten de rest het uitzoeken.”

Hulsel-Vessem 0-6 (0-3). 11. 0-1, 26. 0-2, 42. 0-3, 52. 0-4, 66. 0-5, 78. 0-6.

Vessem drukte Hulsel de hele wedstrijd tegen de eigen goal aan, en ook voetballend had Hulsel weinig in te brengen. Zowel voor rust als na rust werd er drie keer gescoord door Vessem. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,We hebben goed geknokt, maar onze schamele kansen gingen niet op doel.”

HMVV-Steensel 1-2 (0-2). 25. 0-1, 43. 0-2, 67. Floran Veerman 1-2.

Er was weinig in de melk te brokkelen voor HMVV vandaag tegen Steensel. Dat zag ook HMVV-elftalleider Johan Luijten: ,,Ze waren meteen klasses beter. En wij waren niet bij de les.” Dat resulteerde dan ook in een 2-0 achterstand met rust voor de ploeg uit Hoge Mierde.

Na rust kreeg HMVV wel iets meer grip op de wedstrijd. In minuut 67 maakte Floran Veerman de aansluitingstreffer. ,,Dat was echt een heerlijke uithaal,” aldus Luijten. Hij grapt: ,,Eigenlijk moeten zo’n afstandsschoten dubbel tellen, haha. Dan hadden we gewoon gelijkgespeeld.”

De Weebosch-RKDSV 1-4 (1-0). 30. 1-0, 60. Berry Coolen 1-1, 68. Tim Prijt 1-2, 72. Sven Bastings 1-3, 80. Tim Prijt 1-4.

RKDSV was gedurende de hele wedstrijd de betere partij in het treffen met De Weebosch. ,,Maar zij hebben leuke voetballers voorin die goed kunnen counteren,” aldus RKDSV-coach Frans Verbeek. Hij vervolgt: ,,En dat deden ze goed, want ze openden de score in de eerste helft.”

In de rust bracht Verbeek twee extra aanvallendere spelers, en dat betaalde zich uit. Na een uur voetbal trok Berry Coolen de score gelijk. Via Tim Prijt en Sven Basting stond er binnen twaalf minuten zelfs een 3-1 voorsprong op het scorebord. Verbeek: ,,Gelukkig vielen de doelpunten eindelijk.” Prijt scoorde, tien minuten voor tijd, zelfs nog een vierde Diessense treffer.

De Raven-Spoordonkse Boys 0-1 (0-0). 75. Jasper van Agt 0-1.

Spoordonkse Boys was vanmiddag de betere ploeg. Het voetbalde een stuk makkelijker dan thuisploeg De Raven, maar moest lang wachten op de openingstreffer. ,,Een kwartier voor tijd schoot Jasper van Agt een teruggelegde bal van Luc Roefs snoeihard tegen de trouwen,” aldus een tevreden Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

SDO’39-ZSC 2-1 (1-0). 21. Michel Jansen 1-0, 57. Tijs Spieringhs 2-0, 70. 2-1.

Na zo’n twintig minuten opende Michel Jansen vanmiddag de score namens SDO. Zijn coach, Tom van den Steen, was tevreden maar zag nog verbeterpuntjes: ,,We hadden enkele kansen beter moeten uitspelen. Dan hadden we vrijer kunnen spelen.”

Tien minuten in de rust viel alsnog de tweede treffer. Tijs Spieringhs verdubbelde de score via zijn voet. Twintig minuten voor tijd kwam ZSC op 2-1, maar daar bleef het bij.