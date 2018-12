Tuns gaat nog een jaartje door bij Sleeuwijk

Solide Don­gen-back Kazanci beleeft prachtig weekend

9:00 Bij NAC en in Turkije brak hij niet door en zo was de profcarrière van Oguzhan Kazanci (24) al snel voorbij. Na een jaartje freewheelen in de spits van derdeklasser Victoria’03 is de Nederlandse Turk terug op zijn vertrouwde linksbackpositie, waar hij indruk maakt bij Dongen.