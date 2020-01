Twee spelers OSC’45 krijgen allebei rood na ruzie op het veld: ‘Schaamteloos, dat kan niet’

Na de openingstreffer van de thuisploeg ontstond er een woordenwisseling tussen twee spelers van OSC’45. Dit gebeurde nadat een van de twee al rood had gekregen. Hij had de scheidsrechter uitgescholden.

Hierna schold de een de ander met een vreselijke ziekte uit. Deze verbale ruzie liep vervolgens uit op duwen, trekken en dus ook een voortijdige aftocht voor de speler die de scheidsrechter niet had uitgescholden, maar die ruzie had met zijn ploeggenoot. ,,Schaamteloos, dat kan niet”, aldus OSC’45-coach Jeroen Beekwilder. De trainer gaat met beiden in gesprek. ,,Eerst een nachtje overheen laten gaan, maandag bel ik met beide spelers. Dit is natuurlijk not done.”