Tweede periode ontglipt NEO’25

NEO’25 - Vuren 4-0 (2-0). 15. Van Caem 1-0, 25. Soffner 2-0, 60. Van Wanrooy 3-0, 90. Van der Lee 4-0.

Schelluinen won van MVV’58, daardoor ontglipte NEO’25 de tweede periode. Daar zat trainer Stefan Brok niet echt mee, hij genoot vooral nog na van het doelpunt dat Nicky van Wanrooy. ,,Ik zit al lang bij deze club, deze was voor mij de mooiste ooit. Nicky nam een crossbal aan, kapte naar binnen toe en poeierde de bal in één streep in de bovenhoek. Het enige wat eraan ontbrak was dat-ie niet in de winkelhaak bleef hangen.” De Tricolores zijn in de winning-mood. ,,Hard werken, op tijd scoren. En we krijgen maar weinig doelpunten tegen.”

GVV’63 – GDC 0-0.

GDC had nog een kans om de tweede periode de pakken, dan moest wel in Den Bosch worden gewonnen. Zover kwam het niet, dus ging Schelluinen met die prijs aan de haal. Trainer Gerrit Molenaar, die na maanden weer een beroep kon doen op sterkhouder Hugo van Hemert, zat er niet mee. ,,Ik geniet van de ontwikkeling van mijn team. We gaan met de wedstrijd beter spelen. Ook vandaag hebben we bij vlagen uitstekend gevoetbald, vooral het eerste halfuur waren we heer en meester. Kansen leverde dat niet echt op. Wat dat betreft zat de wedstrijd op slot.”

Met die conclusie was zijn collega Denny van Geffen, die door de remise de koppositie verloor aan Schelluinen, het volledig eens. ,,We misten gewoonweg de stootkracht om GDC pijn te doen. Had veel te maken met blessures. En bij de kansjes die zich voordeden, ontbeerden we enig geluk. Kwam nog bij dat GDC vooral defensief dacht, terughoudend voetbalde. Beetje apart als je de kans hebt om een periode te pakken.”

TSVV Merlijn - NOAD’32 4-2 (2-2). 17. Arendse 0-1, 26. Power 1-1, 29. Power 2-1, 43. Vos 2-2, 59. Geurts 3-2 84. Den Otter 4-2.

Merlijn had in Wijk en Aalburg tegen de rode lantaarndrager verloren. Dat moest nog even worden rechtgezet. Daarbij kregen de studenten de hulp van het kunstgras. ,,Wij zijn gewend om daarop te spelen, we halen er ook de meeste punten op”, zegt trainer Erik Oeben. ,,Onze spelers zijn technisch aardig onderlegd, en dat betaalde zich vandaag weer eens uit.”

Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, zag zijn ploeg voor de veertiende keer onderuit gaan. ,,Voor de rust zag het daar echt niet naar uit, waren we goed bij de les. Erna zaten we een paar keer flink te slapen. Grabbelen, verkeerd ingooien, persoonlijke fouten. Het is een repeterend verhaal. Leuker kan ik het niet maken.”

BLC - SV Capelle 0-0.

Na de overwinning bij destijds koploper GVV’63 is BLC zijn scorend vermogen behoorlijk kwijtgeraakt. Ook tegen Capelle kwamen de Bosschenaren, die toch over een aardige voorhoede beschikken, niet aan treffers toe. ,,Ik vraag me af: waar zijn de automatismen gebleven?”, zegt trainer Danny Otterloo. ,,De vastigheid is weg. Heeft ook te maken met blessures en dergelijke in de frontlinie.”

Edin Curic, trainer van SC Capelle, was heel content over wat zijn manschappen lieten zien. ,,Vorige week hadden we eindelijk weer eens gewonnen. Dat heeft mijn ploeg veel goed gedaan, er werd met veel meer zelfvertrouwen gespeeld. Wat ook mee heeft geteld: voor de eerste keer kon ik dit seizoen met dezelfde elf starten als afgelopen zaterdag.” Met een beetje geluk had Capelle de volle winst opgestreken. In de slotfase gingen twee dotten van kansen teloor.

Sparta’30 - BZC’14 2-1 (2-1). 15. Visser 0-1, 32. Schriever 1-1, 45. Groenenberg 2-1.

De fusieploeg uit Brakel en Zuilichem verkocht zijn huid duur. ,,Een heel stugge ploeg”, vond Sparta-trainer Peter Burg. ,,En het is ook nog eens een aardig elftal. Vooral in de eerste helft hebben we een paar keer mazzel gehad.” Vlak voor rust zette Derk Groenenberg de ploeg uit Andel voor de tweede keer op een voorsprong. En dat bleek genoeg voor de achtste zege in deze competitie.

Edwin van de Braak, assistent-trainer van BZC’14, vond de nederlaag zuur. ,,We hadden minstens een gelijkspel verdiend. Vooral voor rust deden we het goed. Kregen we drie grote kansen, een keer belandde de bal tegen de paal.” Cruciaal was het uitvallen van sterkmaker Bert van Dalen, vlak voor rust. ,,Even was de organisatie weg, twee minuten later stonden we op een achterstand. Het zat ons dus totaal niet mee.”

ONI - Haaften 2-1 (0-0). 48. Kolkert 1-0, 65. Verwolf 1-1, 90+4. Blom 2-1.

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt de deksel op zijn neus. Dat spreekwoord was naadloos van toepassing op de voetballers van Haaften. In de slotfase drongen de gasten met man en macht aan om drie punten uit ’s Gravenmoer mee te pikken. De restverdediging werd vergeten, en daar profiteerde ONI diep in de extra tijd van. ,,Vooral jammer voor Lars Tertoolen, die had een uitstekende wedstrijd gekeept”, vond trainer Bart Fransen.