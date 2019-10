Tweede ruime thuisnederlaag Nivo Sparta op rij, WNC en GRC 14 schieten met gelijkspel weinig op

zaterdag 1CNivo Sparta heeft de stijgende lijn na het kampioenschap in de tweede klasse nog niet kunnen doortrekken op een hoger niveau. Na het gelijkspel in het openingsweekend volgden twee grote thuisnederlagen elkaar op. Almkerk hield aan de lange reis naar Terneuzen nul punten over.

WNC - GRC 14 0-0 (0-0).

,,We hebben er hard voor gewerkt. Via Michael van den Oever en Ousmane Traoré hoopten we de wedstrijd open te breken. We waren ook beslist niet de mindere ploeg. Na de hervatting hetzelfde beeld maar in de laatste tien minuten mochten we met zijn allen blij zijn dat het 0-0 bleef”, zag GRC 14-coach Piet de Kruif.

Nivo Sparta - Sliedrecht 1-5 (1-1). 8. Dennis Verhoef 0-1, 22. Frenk Schaap 1-1 (pen.), 55. Marciano Simons 1-2 (pen.), 69. Luciano van Harlingen 1-3, 83. Danny van Laarhoven 1-4, 85. Van Harlingen 1-5. Rood: Belghar (Sliedrecht/2x geel), Romano (Nivo Sparta/2x geel).

Het was een beetje een kopie van de wedstrijd van vorige week, vond Nivo-trainer Theo de Boon. Nadat Sliedrecht op 1-2 kwam (het benutte een strafschop) ging het mis. ,,We zakten daarna helemaal in elkaar. Drie persoonlijke fouten en vervolgens werden we helemaal weggecounterd”, sprak De Boon.

Voor rust had Frenk Schaap de thuisclub nog op gelijke hoogte gebracht. Hij benutte een strafschop die door beide partijen als een cadeautje werd gezien (1-1). Frappant was dat Sliedrecht na rust met een mannetje minder de partij glorieus naar zich toe trok met de benutte strafschop als vertrekpunt.

Terneuzense Boys - Almkerk 3-0 (1-0). 20. Miroslav Peric (strafschop), 70. Douwe Zeegers 2-0, 85. Sander Oonk 3-0.

Almkerk-trainer Ad van Seeters sprak van een collectief falen. ,,We zijn onze afspraken niet nagekomen. De strijd en de beleving was er niet zoals vorige week. We teren ook nog teveel op de gedachte dat we vorig jaar vijfde werden. Dat is een vertekend beeld”, aldus Van Seeters.