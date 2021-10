Tweeling Meeuwis schiet Oirschot Vooruit langs Hilvaria

,,We begonnen erg zwak. Na de rust werden we pas wakker en begonnen we te voetballen. Op basis van de hele wedstrijd zou een gelijkspel wel verdiend zijn, maar de fitste ploeg heeft vandaag gewonnen. Ongeslagen en tien punten bovenaan, in de kleedkamer en in de kantine vierden we dus wel een feestje”, beschreef Roland Schuurmans, trainer van Oirschot Vooruit 1.