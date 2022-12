Tweeling Van der Weijden bezet de rechterflank bij VOAB: ‘Als hij een schop krijgt, heb ik niet ineens ook pijn’

Van der Linden na lang blessure­leed weer basisklant bij Nemelaer

Het vorige seizoen was amper twee maanden onderweg toen Rick van der Linden zijn meniscus scheurde. Een jaar later is de middenvelder helemaal hersteld en basisklant bij Nemelaer. Gisteren zag Van der Linden zijn ploeg de punten delen met Marvilde: 3-3.

6 november