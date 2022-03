Typische straatvoetballer Nizar Mekkaoui laat zich gelden bij Kozakken Boys: ‘Ik speel op intuïtie’

Het zou een vraag in een voetbalquiz voor gevorderden kunnen zijn. Welke voetballer heeft in de jeugd van RBC, NAC en Sparta gespeeld, bij de senioren bij Baronie en nu bij Kozakken Boys, maar liep ook stage bij Mouloudia Oujda en Chabab Rif Al Hoceima in Marokko en komt uit Oudenbosch? Het antwoord? Nizar Mekkaoui.