Tyrone Conraad en Sven van Ingen bezorgen Kozakken Boys revanche tegen GVVV

tweede divisieVerdediger Sven van Ingen heeft als belangrijkste taak het voorkomen van doelpunten. In het duel tussen Kozakken Boys en GVVV lukte hem dat niet. Van Ingen was aan het eind van de wedstrijd goed voor drie doelpunten. Slechts twee keer kon hij daarbij juichen, want eentje was een eigen doelpunt. Omdat zijn teamgenoot Tyrone Conraad ook twee keer het juiste doel trof, won Kozakken Boys met 4-2.

Kozakken Boys – GVVV 4-2 (2-1). 14. Tyrone Conraad 1-0, 26. Sven van Ingen 2-0, 45+1. Sven van Ingen 2-1 (e.d.), 58. Tyrone Conraad 3-1, 78. Soufiane Laghmouchi 3-2, 90+1. Sven van Ingen 4-2.

Bij GVVV ontbrak de 39-jarige Berry Powel wegens een blessure. De spits, die in het verleden voor Kozakken Boys speelde, besliste in september nog de wedstrijd tussen GVVV en Kozakken Boys in de voorronde van de KNVB Beker. Hij maakte toen vier minuten voor tijd het winnende doelpunt: 2-1.

Volledig scherm Tyrone Conraad (midden) zette Kozakken Boys op voorsprong tegen GVVV. © BSR Agency

Volledig scherm Sven van Ingen (hier op de rug gezien) scoorde driemaal tegen GVVV. Eenmaal weliswaar in eigen doel. © BSR Agency

De thuisploeg kreeg nu de gelegenheid om revanche te nemen voor die nederlaag. Binnen het kwartier schoot Tyrone Conraad Kozakken Boys op voorsprong. Hij kreeg de bal na doorjagen van Leon Bot. Nadat GVVV-doelman Johan Jansen de bal na een stift van Kay Tejan nog net over de lat kan tikken, valt de 2-0 zo’n tien minuten later alsnog. Sven van Ingen schiet de bal in de verre hoek. De verdediger scoort in de eerste helft nog een keer, maar dan in zijn eigen doel. Daarom is de ruststand 2-1.

Volledig scherm Tyrone Conraad (rechts) is stukken GVVV-speler Tom Oostijnen (links) te slim af. © BSR Agency

Na rust gaat GVVV op jacht naar de gelijkmaker, maar is het Kozakken Boys dat scoort. Conraad maakt zijn tweede doelpunt van de middag na een voorzet van Kay Tejan: 3-1. De wedstrijd lag nog niet in een definitieve plooi, want de bezoekers kwamen twaalf minuten voor tijd terug tot 3-2. Het doelpunt kwam op naam van Sofiane Laghmouchi. Kozakken Boys gaf de voorsprong niet meer uit handen. Sterker nog, in de extra tijd besliste Van Ingen het duel definitief: 4-2.

Volledig scherm Kozakken Boys-speler Mark Veenhoven wordt op de huid gezeten door Wesley Goeman van GVVV. © BSR Agency

Volledig scherm Wat zou Kozakken Boys-trainer Rick Adjei hier roepen? © BSR Agency