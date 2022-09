UDI'19 versloeg DEM op eigen veld met 3-1 in de derde divisie zondag, Blauw Geel'38 was kansloos bij koploper ADO'20 (4-1) terwijl een matig spelend OSS'20 in de slotfase toch nog een punt binnenharkte tegen JOS Watergraafsmeer: 1-1.

UDI'19 - DEM 3-1 (1-0). 43. Van de Haterd 1-0, 58. Verswijferen 1-1, 83. Van de Haterd 2-1, 90+3. Van Lankveld (pen.) 3-1

,,Deze zege was dik verdiend”, zei UDI'19-trainer Lodewijk de Kruif. ,,We begonnen enorm sterk, stonden goed, kregen kansen.” Jeroen van Schoonhoven raakte bijvoorbeeld de paal. Even leek het erop dat de Parkzichters zich wederom vergaten te belonen maar net voor rust, toen het offensief eigenlijk was geluwd, sloeg Jan van de Haterd ineens toch toe. De aanvaller uit Geffen kapte een man uit en schoot de bal binnen: 1-0.

Na rust moesten Jeroen van Schoonhoven en Stijn van de Broek met blessures van het veld en tot overmaat van ramp maakte DEM gelijk via Jesse Verswijferen: 1-1. De Kruif: ,,Dan denk je: ‘het zal toch niet weer’ maar deze keer hadden we wel dat geluk.” In de slotfase knikte Van de Haterd op aangeven van Alex Lejic namelijk de 2-1 binnen waarna diep in de extra tijd Wietse van Lankveld een penalty mocht benutten nadat invaller Wibe van Rooij was gehaakt: 3-1.

UDI'19: Vos, Van de Voort, Van Geelkerken, Rerimassie, Van de Broek (70. Koca), Lejic, Van de Goor (75. Van Rooij), Cuppen, Van Lankveld, Van de Haterd, Van Schoonhoven (55. Van Hout).

JOS Watergraafsmeer - OSS'20 1-1 (1-0). 44. 1-0, 87. Abbels 1-1

,,We halen hier met het schaamrood op de kaken een puntje weg”, zei OSS'20-trainer Roy de Haan na afloop. ,,Daarmee is alles wel gezegd. Ja, de invallers deden het weer goed.”

Het was JOS dat op slag van rust 1-0 maakte waarna de Ossenaren in de tweede helft begonnen aan te dringen zonder veel kansen te creëren. Tot drie minuten voor tijd Jarno Abbels een hoekschop binnenkopte: 1-1.

O.S.S'20: Hoefnagels, Spierings, Van Ginkel, Engelen, Van de Rande (46. Abbels), Eltink (70. Bui), Van de Vorst (46. Oztoprak), Zonnenberg, Pijnenburg (70. Van Dijk), Peltzer, Van Sonsbeek (60. De Groot).

ADO'20 - Blauw Geel'38 4-1 (2-0). 5. 1-0, 29.2-0, 56. De Meij 2-1, 62. 3-1, 73. 4-1

,,We misten alle gif”, was Blauw Geel-trainer Niels van Casteren duidelijk in zijn commentaar. ,,ADO'20 heeft een prima ploeg maar we weten dat wij ook veel beter kunnen”, aldus een teleurgestelde Van Casteren.

Blauw Geel'38: Van Zutphen, Hurkmans, Voets, Zeller, Van Boxtel (46. Alkir), Boonstoppel (46. Haeve), Op den Camp, Loermans, Van der Zande (46. B. Van de Nieuwenhof), De Meij, Nasser (80. Gurcuoglu).