UDI’19 debuteert in de eerste klasse met gelijkspel, maar verliest Van den Akker

UDI’19 - VDZ 1-1 (0-1). 42. 0-1, 82. Kerensa Persoons 1-1.

De voetbalsters van UDI’19 debuteerden met een punt in de eerste klasse. ,,We waren aan elkaar gewaagd”, zei trainster Janine Rongen van de Udenaren. Haar ploeg speelde de laatste zeven minuten met zijn tienen, na een ogenschijnlijk zware knieblessure van Dimphy van den Akker. ,,Dan mogen we blij zijn dat we vast een puntje hebben gepakt. “ Kersensa Persoons maakte een minuut voor die zware blessure het Udense doelpunt.

Het was aan UDI te merken dat de ploeg voor het eerst in de eerste klasse speelde. ,,We waren toch wat mat en slordig”, vond Rongen.

Antibarbari - HVCH 2-1 (2-1). 3. Elise Veld 0-1, 10. 1-1, 35. 2-1

De voetbalsters van HVCH deden er alles aan om na de 2-1 achterstand tegen Antibarbari nog te winnen. Dat lukte niet. ,,Het was van beide kanten niet om over naar huis te schrijven”, zei de nieuwe trainer van HVCH; Cor Perlee. Elise Veld had in de derde minuut nog wel 0-1 gemaakt, maar door twee fouten achterin verloren de vrouwen uit Heesch alsnog.