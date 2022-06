UDI'19 en OJC Rosmalen krijgen allebei de kans om te promoveren naar de derde divisie na overwinningen

Promotie:

EVV Echt - UDI'19 1-2

UDI’19 maakt zich op voor een zinderende ontknoping van de nacompetitie om promotie naar de derde divisie. De hoofdklasser won zondag met 1-2 van EVV uit Echt, dat degradeert. Nu wacht Orion, dat in de competitie met 2-4 en 4-0 te sterk was voor de Udenaren.

UDI’19 had donderdag met 2-0 gewonnen van de Limburgers. Die kwamen zondag na iets meer dan een kwartier op voorsprong. Jeroen van Schoonhoven zette de gasten een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Vier minuten voor het einde schoot Wietse van Lankveld de bal vanaf vijftig meter over de doelman van EVV heen. ,,Dat was een geweldig doelpunt”, glunderde UDI-trainer Lodewijk de Kruif.

Zijn team speelde in Echt na rust veel beter dan in de eerste helft. ,,EVV had veel energie in de eerste helft gestopt. Wij zijn behoorlijk fit en daar hadden we in de tweede helft profijt van.” De thuisclub kwam bovendien een kwartier voor tijd met tien man te staan, na een harde overtreding op UDI-spits Van Schoonhoven.

UDI speelt donderdag in de finaleronde van de nacompetitie uit bij Orion en mag het karwei zondag in eigen huis proberen af te maken. De Udenaren eindigden derde in de competitie, de ploeg uit Nijmegen werd vierde, met twee punten minder. ,,Orion is, gezien de onderlinge resultaten, onze angstgegner. We verloren thuis onnodig met 2-4, in de uitwedstrijd waren we kansloos. We gaan ons herstellen van deze wedstrijd, voorbereiden op donderdag en dan zien we hoe we het er vanaf brengen”, zei De Kruif.

UDI’19: Vos; Alkir, Van de Voort, Van den Broek, Van Geelkerken, Smits; Cuppen, Van Lankveld, Van Hout (75. Van de Goor); Toonen (70. Oomen), Van Schoonhoven.

OJC Rosmalen - SJC 2-0 (1-0). 23. Dennis Knuiman 1-0, 58. Joey Hellstern 2-0 (pen.).

OJC won afgelopen donderdag het eerste duel in Noordwijk al met 0-5, waardoor er dus een wonder nodig was om de finaleronde alsnog mis te lopen. Na de 1-0 van Dennis Knuiman was het geloof bij SJC definitief weg en speelden beide ploegen de wedstrijd in een wat lager tempo uit. OJC hoefde niet meer en SJC was niet bij machte om uitgespeelde kansen te creëren. Pas een kwartier voor tijd hoefde OJC-doelman Joris van Gerwen pas echt in actie te komen. In de finaleronde staat OJC tegenover een oude bekende: Hoogland. Drie jaar geleden waren de rollen precies omgedraaid in de nacompetitie en streed OJC voor handhaving in de derde divisie. ,,Het zou leuk zijn om nu ten koste van Hoogland de derde divisie te bereiken, maar van revanchegevoelens is geen sprake. Bij mij in ieder geval niet althans. We gaan de komende week weer met z’n allen keihard ons best doen en hopelijk wordt dat beloond met promotie”, sprak OJC-aanvoerder Tom Wijkmans.

OJC Rosmalen: Van Gerwen; Mulder (60. Heikens), Van Dijk, Van Tooren, De Bijl; Kappen (65 Geerts), Hassoun, Wijkmans (63. Brands), El Aharchaou; Knuiman (60. Van der Biezen), Hellstern (60. Wels)