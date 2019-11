UDI’19 met 3-2 onderuit tegen IFC, OJC verliest van AWC

UDI’19 speelde niet geweldig tegen IFC. ,,Het is niet dat we een offday hadden, zeker niet, maar we hebben vast en zeker de laatste weken beter gespeeld”, zei UDI-trainer Lodewijk de Kruijf. UDI kwam vlak voor rust op gelijke hoogte, maar kwam net na de pauze alweer op achterstand te staan. Na drie fouten in de verdediging op rij werd het 3-1. De aanvallende intenties in de slotfase mochten niet meer baten.

,,Er was eigenlijk niet veel aan de hand. Totdat we uit een standaardsituatie de 1-0 tegen kregen. Vanaf de moment sloop de angst weer in het elftal en slaagden we er nauwelijks in om kansen te creeëren”, aldus Leushuis, die zijn jonge ploeg weinig kon verwijten. ,,Ik kan heel boos op die gasten worden, maar ik ben zelf als voetballer ook jong geweest en weet hoe het is om in zo’n situatie te zitten. We moeten hier weer van leren”, aldus Leushuis.