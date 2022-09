UDI'19 pakt punt, OSS'20 onderuit: ‘Van alles in hand naar binnen vijf minuten het huis in brand’

UDI'19 hield in Gemert de thuisploeg van scoren af maar wist zelf ook geen goals te maken. ,,Dat was zonde want we kregen vooral in de eerste helft enkele ongelooflijk grote kansen”, laat trainer Lodewijk de Kruif weten. ,,Jan van de Haterd, Jeroen van Schoonhoven en Tijn van de Goor hadden kunnen scoren. Daarnaast was in veel kansrijke situaties ook heel vaak net die laatste bal verkeerd.” De Udenaren deden het zonder Stijn van den Broek (geschorst), Roald van Hout en Jordy van der Laan. Na de rust werd Gemert sterker. ,,Ze brachten meer diepte en raakten ook lat en paal.” De trainer kon leven met het gelijke spel. ,,Het was geen slechte wedstrijd, we kregen geen tranen in onze ogen, maar tegelijk ook niet enerverend.”