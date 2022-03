UDI'19 recht de rug in de tweede helft en wint door benutte penalty van Van Hout

,,We hadden veel moeite met RKZVC. Dat is een ploeg die, mits compleet, een van de betere teams in deze competitie is. Zij maakten het ons lastig door met een ruit op het middenveld te spelen. Wij hadden veel wisselingen in ons team, dus we hadden tijd nodig om de boel onder controle te krijgen. Na rust speelden we met drie spitsen. Toen hadden we vanaf de eerste seconde grip op de wedstrijd. In de slotfase waren er nog twee hilarische situaties voor ons doel, maar gelukkig wonnen we”, zei UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.