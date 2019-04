UDI’19 speelt gelijk tegen Halsteren van scorende Robert Braber

Amateurvoetbal Overzicht | Elshout - Audacia kort stilgelegd door kinderwa­gen langs de lijn, Festilent met 1-7 langs FC Uden

18:54 Elshout en Audacia speelden zondagmiddag 2-2 gelijk. De wedstrijd werd in de eerste helft nog kort stilgelegd voor een nogal niet alledaagse reden. Een kinderwagen stond volgens de scheidsrechter gevaarlijk dicht langs het veld. In Uden verloor de plaatselijke FC met grote cijfers van Festilent. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.