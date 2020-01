UDI’19 speelt gelijk tegen hekkensluiter: ‘Teleurgesteld en geïrriteerd’

Het resultaat was dubbel vervelend, omdat De Kruif met zijn team een mini-doelstelling af had gesproken. ,,We spelen in vijftien dagen tijd vijf wedstrijden. Daarin had ik een bepaald puntenaantal voor ogen. Zelfs al winnen we onze volgende wedstrijd, halen we dat niet meer. Ik ben teleurgesteld en erg geïrriteerd.‘’