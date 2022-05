UDI'19 stelt kampioensfeest Baronie nog even uit en houdt zelf uitzicht op nacompetitie na gelijkspel

Amateurvoetbal Overzicht | Nulandia is kampioen, RWB wint de Waalwijkse derby en UDI'19 stelt kampioens­feest Baronie nog even uit

De eerste beslissingen vallen in het amateurvoetbal. Nulandia is kampioen geworden in de vierde klasse G en gaat na vijf seizoenen terug naar de derde klasse. RWB was de sterkste in de Waalkwijkse derby en Reeshof won van OVC'26 in de Tilburgse derby. Bekijk hier het overzicht.

19:41