UDI'19 verliest diep in blessuretijd van Nuenen en kan promotie naar de hoofdklasse vergeten

Hoofdklasse B UDI'19 kent goede generale in aanloop naar nacompeti­tie, EVV uit Echt donderdag de tegenstan­der

Het was voor UDI'19 vooral zaak om de goede vorm vast te houden richting de nacompetitie. Dat lukte en Juliana'31 werd vrij gemakkelijk verslagen. Trainer Lodewijk de Kruif kon in de tweede helft zelfs al wat jongens uit voorzorg wisselen, met het oog op dodnerdag. Dan staat de eerste van twee wedstrijden tegen EVV uit Echt op het programma. Eerst in Uden en dan in Limburg.

6 juni