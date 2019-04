UDI’19 verliest in extra tijd na discutabele goal: bal volgens Udenaren over achterlijn

Zaterdag 4d RKVSC heeft zwaar paasweek­end: 24 tegendoel­pun­ten in 3 dagen tijd

18:02 Zaterdagmiddag verloor RKVSC met 14-0 van ASH. Twee dagen later speelde de ploeg uit Velddriel opnieuw een lastige wedstrijd. Er werd in eigen huis met 0-10 verloren van MVV’58. Het is sowieso een moeilijk seizoen voor de equipe van Herman Bergacker. Zijn team krijgt gemiddeld 5,7 doelpunten per wedstrijd tegen.