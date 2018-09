UDI’19 verliest thuis terecht van Baronie

UDI’19/CSU is er niet in geslaagd een resultaat te halen in de eerste speelronde van de Hoofdklasse B Zondag. Baronie was duidelijk een maatje te groot voor de ploeg uit Uden. Het werd 1-3.

Beide ploegen leken te moeten wennen aan het feit dat de competitie weer is begonnen. Er werden veel ballen ingeleverd, wat een slordige maar daardoor wel vermakelijk openingsfase opleverde.

Jorik Mijnhijmer liet na om Baronie op voorsprong te zetten. UDI was de ploeg die uiteindelijk op voorsprong kwam. Nick van Dijk kopte in de 12e minuut raak uit een corner. Door geklungel van doelman Nick van der Horst kon Nizar Mekkaoui in de 39 e minuut eenvoudig de 1-1 binnen schieten voor Baronie. Het was een doelpunt dat er niet bepaald aan zat te komen. Na de eerste goal van de middag bloedde de wedstrijd langzaam dood.

Vlam in de pan

Meteen na rust sloeg de vlam in de pan. Na een overtreding van Roald van Hout kreeg de aanvoerder van UDI het aan de stok met doelpuntenmaker Mekkaoui. Mooi was om te zien hoe Baronie-trainer Van Poelje met de situatie omging. Hij riep direct zijn pupil tot de orde en verontschuldigde zich bij de scheidsrechter. Die deed het zaakje af door beide spelers geel te geven.

Na een ruim een uur voetballen had Nick van Dijk zijn tweede moeten maken. Er ontstond een scrimmage voor de goal van Baronie. Wonder boven wonder ging de bal niet in het doel. Aan de andere kant was het tien minuten later wel raak. Aart Veldhof stond vogelvrij om een corner goed binnen te koppen: 1-2.