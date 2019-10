UDI’19 wint zonder vakantie vierende Wassenberg van AWC

AWC - UDI’19 0-2 (0-1). 28. Roald van Hout 0-1, 78. Roald van Hout 0-2.

UDI’19 had het veldoverwicht tegen AWC en was het grootste deel van de wedstrijd oppermachtig. Toch had de ploeg veel kansen nodig om te scoren. Roald van Hout maakte beide treffers. ,,Het kan allemaal stukken beter. Het was ruim voldoende, niet top”, zei UDI-trainer Lodewijk de Kruif.

Bijzonder was de afwezigheid van spits Sam Wassenberg, die op vakantie was. Paul van der Vlist maakte zijn opwachting als ‘nummer negen’. ,,Dat deed hij uitstekend”, vond De Kruif. Een kwartier voor tijd viel aanvaller Gijs Toonen in. Hij maakte zijn debuut in competitieverband.

OJC Rosmalen - Minor 4-2 (1-1). 9. 0-1, 13. Jaouad Chraou 1-1, 55. Jaouad Chraou 2-1, 61. Mitchel Bastianen 3-1, 85. Tonny Maric 4-1, 86. 4-2.