UDI'19 wisselt heel goed voetbal af met slordigheden, maar wint wel van AWC

,,AWC heeft een goede ploeg, die verzorgd voetbal speelt. Mijn boys wilden vanaf de eerste seconden het heft in handen nemen. We waren dominant in balbezit en zaten er in de verdediging bovenop. Ik vond wel dat we hele goede dingen afwisselden met slordigheden. Gelukkig maakte Roald van Hout de 1-0. De spelers straalden vertrouwen uit en iedereen speelde vanuit zijn taak. AWC heeft voor rust geen kans gehad. Na de 2-0 van Jeroen van Schoonhoven uit de omschakeling namen wij gas terug. Hun spits zette de bal een kwartier voor tijd voor en twee man van ons stonden te pitten. Zij gingen daarna opportunistisch spelen en gaven ruimte weg. Daar hebben wij niets meer mee gedaan”, zei UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.