UDI’19 ziet competitiegenoot Papendorp duel afzeggen: te weinig spelers

Amateurvoetbal Overzicht | Ruwaard overklast DESO in Osse derby, Haarsteeg wint gemakke­lijk van Nieuwkuijk

21 oktober Na jaren met slechte resultaten lijkt Ruwaard de afgelopen weken de goede vorm te hebben gevonden. De Osse burenruzie met DESO eindigde in een 4-0 overwinning. De derbywinst is al de derde overwinning op rij. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.