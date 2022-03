UDI buigt achterstand om en wint bij Minor

UDI-coach Lodewijk de Kruif zag vanaf de zijlijn hoe een vroege tegentreffer het gevolg was van een onoplettendheid achterin de defensie. ,,Er werd een lage voorzet gegeven en iedereen keek elkaar aan. Daar zagen we er niet goed uit.” Zodoende moesten de tricolores in Wijnandsrade al snel de achtervolging inzetten. UDI pakte direct het initiatief en creëerde kans na kans, maar een snelle gelijkmaker bleef uit. Ook tijdens de tweede helft bleef UDI de bovenliggende partij, zag De Kruif. ,,We hebben er alles aan gedaan om terug in de wedstrijd te komen. Dat leverde ook nog even een fase op dat we in balbezit te onnauwkeurig en gehaast waren, omdat de tijd langzaam maar zeker begon te dringen.