UDI’19 dankzij Chraou en Van Hout langs Halsteren

,,Halsteren is een hele sterke tegenstander; het Ajax van deze competitie qua uitvoering. Het was een grote domper voor hen dat zij in de derde minuut al één van hun belangrijkste spelers kwijtraakten door een rode kaart. Normaal zijn zij de ploeg die het spel maken, nu was dat voor hen toch lastiger. Ze wilden constant de voetballende oplossing zoeken en dat was lastiger met een man minder. We gaven wat vrije trappen en corners weg, maar het bleef 1-0 bij rust.