UDI’19 mist kansen en dus wint vaster Blauw Geel’38: ‘Ik word soms gek van hoe slordig we waren’

Beide trainers waren het na afloop totaal oneens met elkaar. Lodewijk de Kruif van UDI’19 had zwaar de pest in. ,,Gezien de kansen hadden wij, met minimaal verschil, het verdiend om te winnen. Wat geven we eigenlijk weg? Eigenlijk niets, ja toen we va-banque gingen spelen, eerder niet.” Zijn collega Niels van Casteren dacht daar desgevraagd anders over, maar: ,,Het was wel onze minste wedstrijd tot nu toe.”