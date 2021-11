UDI’19 speelt gelijk tegen Baronie

Baronie - UDI’19 2-2 (1-1). 10. Moustafa Mohammed 1-0, 27. Jaouad Chraou 1-1, 60. Bram Umar 2-1, 89. Willem Tieben 2-2.

,,In het begin waren beide ploegen zoekende wie waar zou staan. In de tiende minuut hadden wij een moment van onachtzaamheid. De inkomende topscorer Mohammed kon de bal vanaf de rand van de zestien meter binnen schieten. We stonden even niet georganiseerd. Dat is zonde, want we hebben over negentig minuten eigenlijk geen kansen weggegeven, behalve dit soort ballen. Zeker geen uitgespeelde kansen. Jeroen van Schoonhoven gaf ongeveer een kwartier later een lob en Jaouad Chraou kopte binnen. Dat was op dat moment dik verdiend en wij kwamen beter in de wedstrijd”, constateerde UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.

,,In de tweede helft waren we echt in goeden doen. De 2-1 viel toen een speler van Baronie de bal zomaar op zijn hoofd kreeg. Bram Umar kon binnen schieten. Hoe is het mogelijk, dacht iedereen. De gelijkmaker van Willem Tieben, na een vrije trap van Wietse van Lankveld, was verdiend. Hij kopte de bal tegendraads bijna in de kruising. Daarna dacht ik dat Van Schoonhoven en Chraou er samen nog 2-3 van zouden maken, maar helaas lukte dat niet. Vooraf was 2-2 tegen de koploper prima, nu denk ik dat we twee onnozele goals tegen hebben gekregen en iets meer hadden verdiend”, meende De Kruif.

In de 79ste minuut sloeg de vlam even in de pan. Roald van Hout en trainer Lodewijk de Kruif kregen een gele kaart vanwege protesteren. De scheidsrechter zag een vermeende handsbal over het hoofd. ,,We hadden naar ons idee al eerder een strafschop moeten hebben en ook nu werden we benadeeld. Bij een 2-1 achterstand resulteert dat in irritatie”, zei De Kruif.

UDI’19: Vos; Kraan (80. Bloem), Van Geelkerken, Van den Broek, Tieben, Smits (75. Alkir); Janssen, Van Lankveld, Van Hout; Van Schoonhoven, Chraou.