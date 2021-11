UDI’19 wint van Prinses Irene, Van de Ven scoort tegen oude team

UDI’19 – Prinses Irene 4-2 (2-0). 16. Anouk van de Ven 1-0, 28. Nicole Theunisz 2-0, 54. Veerle Donkers 2-1, 60. Floor van Lin 2-2, 66. Ashly Henraat 3-2, 90. Anouk van de Ven 4-2.

Anouk van de Ven maakte twee doelpunten tegen haar oude team. ,,Er zat een bepaalde spanning op deze wedstrijd. We wilden voor Anouk graag winnen en hebben dat gedaan”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen. Prinses Irene-trainer Alex Sangoer: ,,Ik heb altijd prettig met Anouk samengewerkt. Het is zuur dat uiteraard zij scoort. Wel heel leuk voor haar, natuurlijk.”

,,We hadden voor rust op 5-0 kunnen staan”, zei Rongen. ,,In de tweede helft zetten zij veel meer druk op ons en gaven we vrije trappen weg. Het was voetballend niet onze beste wedstrijd. We hebben veerkracht getoond en nog twee keer dankzij onze snelheid gescoord.” ,,De gelukkigste heeft gewonnen”, oordeelde Sangoer.

Sc ’t Zand – FC Eindhoven 2 1-0 (1-0). 11. Suze Krekelberg 1-0. Bijz. 80. (FC Eindhoven 2) mist pen.

,,We zijn tachtig minuten de baas over FC Eindhoven geweest en hadden sneller de wedstrijd moeten beslissen. Tien minuten voor tijd schoten zij nog een strafschop over en ze raakten de paal. Er was nog even paniek in de tent, maar gelukkig wonnen. Heel knap tegen de nummer twee”, zei sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Opvallend was dat de oefenmeester voor het eerst zijn formatie aanpaste. Hij speelde 4-4-2 in plaats van 4-3-3. ,,De meiden hebben me enorm verrast. Ze hebben de tactische opdrachten goed uitgevoerd”, gaf Hernandez aan.