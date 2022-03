Uitduel van Berghem Sport gestaakt, héél bijzondere support helpt HRC’14 aan knappe zege

amateurvoetbalEersteklasser Berghem Sport reisde af naar Wijchen, maar de wedstrijd tegen SC Woezik zat er na een kwartiertje al op. In de tweede klasse baalden ze bij Helvoirt stevig van een nederlaag onder barre omstandigheden, terwijl HRC’14 in de vijfde klasse steun uit bijzondere hoek kreeg.

Eerste klasse C

Woezik - Berghem Sport 14. Wedstrijd gestaakt, wegens weersomstandigheden.

Willem van der Burgt, coach van Berghem Sport, zag de bui letterlijk en figuurlijk al hangen voorafgaand de wedstrijd. ,,Hier waren we al bang voor. Tijdens de warming-up bleef de sneeuw nog niet liggen, maar gedurende de wedstrijd werd het hele veld wit. Als we langer waren doorgegaan, hadden we uiteindelijk één grote sneeuwbal gemaakt.”

Dit onderonsje in de eerste klasse zal volgende week donderdag opnieuw worden gespeeld.

Tweede klasse E

Uno Animo – VOAB 1-3 (1-1). 8. Bryan van der Loo 1-0, 12. Stijn van Laarhoven 1-1, 78. Pieter van der Heijden 1-2, 90. Tom Spijkers 1-3.

Tegen de voorspellingen in was het Uno Animo dat op voorsprong kwam tegen koploper VOAB. Al na acht minuten schoot Bryan van der Loo binnen namens de thuisploeg. De vreugde duurde niet heel lang, want Stijn van Laarhoven rondde vier minuten later een aanval van VOAB goed af. ,,Dat was ook meteen de ruststand,” vertelt Uno Animo-coach Rick van Loon. ,,Vooraf zou je daar voor tekenen, maar het was nu toch wel jammer.”

Na rust had VOAB het nog altijd niet makkelijk in Loon op Zand. Pas in minuut 78 werd via Pieter van der Heijden de voorsprong genomen door de Goirlenaren. Tom Spijkers besliste het duel met zijn 1-3. Werner Cools, trainer van VOAB: ,,We hadden het moeilijk met hun vijfmans-achterhoede. Maar we zijn rustig gebleven en hebben gewonnen.”

Tweede klasse F

Real Lunet – SVSSS 0-3 (0-0). 53. Stefan Dekkers 0-1, 87. Rick Robben 0-2, 90. Matthijs van Ingen 0-3.

In de eerste helft golfde het spel op en neer, maar waren de voorhoedespelers van beide clubs niet daadkrachtig genoeg in de afronding. Pas in de tweede helft vielen de goals. Acht minuten na rust opende Stefan Dekkers de score namens SVSSS, dat in de slotfase via Rick Robben en Matthijs van Ingen nog twee keer scoorde.

,,In de tweede helft zijn we wat achteruit gaan hangen, en er met een counter drie keer goed uitgekomen,” aldus SVSSS-coach Cemal Yilmaz. Glenn Simon, de coach van Real Lunet, was minder te spreken over het duel: ,,Ik vond het een geflatteerde nederlaag. We gingen voor de gelijkmaker, maar dan krijg je er nog twee tegen in de slotfase.”

Vianen Vooruit – Helvoirt 2-1 (0-0). 1-0, 2-0, De Bever 2-1.

Trainer Henk van Hattum van Helvoirt vond het onbegrijpelijk dat Helvoirt in Vianen moest aantreden. ,,Vanwege de sneeuw werd Code Geel afgegeven, maar de KNVB liet deze wedstrijd doorgaan.” Waarom het in zijn ogen afgelast had moeten worden? ,,Niet alleen vanwege het gevaar op de weg, maar ook omdat het veld heel slecht bespeelbaar was. Zo waren de lijnen niet zichtbaar en is van de grasmat na negentig minuten voetbal weinig meer over.”

Hoewel het veld moeilijk bespeelbaar was, creëerden de bezoekers volgens Van Hattum voor rust veel kansen. ,,We hadden de wedstrijd in de eerste helft al kunnen beslissen door vijf keer te scoren. Dat lieten we na waardoor Vianen in de wedstrijd bleef.” Na de thee raakte Helvoirt het duidelijke overwicht kwijt en scoorde de thuisploeg tweemaal. Vlak voor tijd bracht Jeroen de Bever de spanning nog terug maar dichterbij kwam Helvoirt tot spijt van de trainer niet.

Derde klasse B

FC Engelen - Waspik 3-1 (2-0). 25. Dominques 1-0, 38. Van Rijswijk 2-0, 48. Passon 3-0, 71. Vervoort 3-1.

Eigenlijk zou FC Engelen een uitwedstrijd spelen, maar Waspik beschikt niet over verlichting bij het hoofdveld. In de eerste helft nam de thuisclub door treffers van Dylan Dominques en Marijn van Rijswijk al een voorschot op de overwinning. ,,Dat was een heel andere verhaal geworden als we bij een dubbelblanke stand wat scherper waren geweest toen we twee keer alleen voor de doelman verschenen”, zegt Waspik-trainer Emiel Heefer, die heel tevreden was over het veldspel. Door de zege lost FC Engelen Vlijmense Boys als koploper af. Anthony Lurling, trainer van FC Engelen, strooide met complimenten voor de tegenstander. ,,De best voetballende ploeg die we in deze klasse zijn tegengekomen. Goede individuele voetballers, er zit ook een idee achter hun speelwijze.”

Trinitas Oisterwijk – TSV Gudok 2-1 (1-1). 15. Jelle van Schaijk 0-1, 45. Jop Viellevoye 1-1, 56. Harm van de Ven 2-1.

Trinitas kwam in eigen huis na een kwartier op achterstand. Namens Gudok scoorde Jelle van Schaijk uit een uitbraak. Twee minuten na de openingsgoal leek Pepijn Louwers de voorsprong te verdubbelen, maar zijn schot bij de tweede paal werd gered door de doelman. De thuisploeg kwam net voor rust nog op gelijke hoogte via Jop Viellevoye. ,,Dat was jammer, want ze produceerden eigenlijk geen kansen,” legt Gudok-coach Ronald Boudewijn uit. Tien minuten na rust zorgde Harm van de Ven voor de eindscore. ,,Hij lobde de bal over de keeper heen. Het was echt een beauty,” vertelt Trinitas-coach Pierre van Berkel.

Derde klasse B (West II)

Be-Ready - Slikkerveer 2-4 (0-1). 3. 0-1, 48. 0-2, 56. Dirven 1-2, 65. 1-3, 82. Van Gool 2-3, 89. 2-4.

Tegen Slikkerveer een nederlaag slikken, dat was voor Eugène van der Heijden, trainer van Waspik, even slikken. ,,Er had zeker een puntje ingezeten als we niet we niet te veel ontzag voor deze tegenstander hadden getoond. Dat zag je vooral terug in de eerste helft, daardoor kwamen we niet lekker in de wedstrijd tegen deze wat volwassener en slimmere ploeg.” Na rust waren de Hankenaren agressiever, toch moest het telkens weer in de achtervolging. Uiteindelijk leverden de doelpunten van Bart Dirven en Kevin van Gool niks op.

Vierde klasse E

Tuldania – Spoordonkse Boys 1-2 (1-1). 25. Stan van Kroonenburg 0-1, 35. Dave Vissers 1-1, 60. Roel van Nunen 1-2.

Spoordonkse Boys kwam gisteren op voorsprong via Stan van Kroonenburg, die een goede pass van Rik van der Pasch goed afrondde. Tien minuten later kwam Tuldania weer op gelijke hoogte. Dave Vissers was de gevierde man bij de thuisploeg. Na rust voerden de Boys het tempo meer op, wat werd beloond. ,,Na zestig minuten schoot Roel van Nunen na een voorzet van Van Kroonenburg verdiend binnen,” aldus coach Coen Vos. Kees Mollen, de trainer van Tuldania: ,,Na de zeperd afgelopen zondag tegen Hulsel hebben we goed van ons afgebeten. Een punt was verdiend geweest.”

Vierde klasse G

Nulandia - Maliskamp 2-0 (2-0) 18. Stef van Hurk 1-0, 20. Juul Ruijs 2-0.

Bezoekers Maliskamp, onder leiding van Willem van den Berg, verloren in het barre weer van de koploper. ,,Ik kan er mee leven, we hebben er geen kleerscheuren aan overgehouden en verloren van een heel goede ploeg. Aan het begin was het nog leuk, maar uiteindelijk rolde de bal niet echt meer.”

Marc van Delft zag zijn Nulandia weer drie punten bijschrijven. ,,We hadden in de eerste helft meer moeten scoren, maar ik ben blij dat we hebben kunnen voetballen vandaag en in de eerste helft ging het nog prima. We zijn weer een stap dichterbij ons doel, namelijk het kampioenschap.”

Vijfde klasse B

HRC’14 – Wadenoijen 4-1 (1-1).

Binnen twee minuten kwamen de bezoekers op voorsprong en daar schrok trainer René van der Putten van HRC’14 van. ,,Ik was bang dat het net als afgelopen zondag weer zo’n duel werd waarin alles tegenzat. Wadenoijen kreeg snel daarna nog een grote kans maar daarna waren wij de bovenliggende partij.” Bram Murman maakte dan ook verdiend gelijk en vlak na de pauze bracht Julian van der Heijden met een streep vanaf dertig meter in de kruising de thuisploeg op voorsprong.

En door doelpunten van Rens Maters en Lars Zwegers was de wedstrijd een kwartier voor het einde al beslist. Van der Putten is dan ook tevreden. ,,Complimenten voor de ploeg. Mijn spelers hebben hard gewerkt en veel kansen gecreëerd. Frappant is dat we vier keer op een donderdagavond een inhaalwedstrijd hebben gespeeld en vier keer hebben we gewonnen. Ik zal eens bij de KNVB informeren of er geen donderdagavond-competitie is.” HRC’14 werd aangemoedigd door supporters van DESO, die met twee bussen naar de wedstrijd van hun concurrent Wadenoijen waren gekomen.

SCZ – RKVSC 3-0 (1-0).

Trainer Marco van Loon van de bezoekers zag de bui al hangen. ,,We moesten aantreden met veel invallers uit het tweede en derde elftal. Deze spelers hebben hun uiterste best gedaan en ik heb heel veel waardering dat zij wilden invallen. Zo speelde de leider van het tweede elftal, Mark Hendriks, een goede wedstrijd. Maar zonder onze vaste krachten, onder meer door het ontbreken van Jimmy Floor, misten we snelheid en diepgang. Na de vroege en ongelukkige 1-0 achterstand konden we weinig forceren.” Na twintig seconden vloog een als voorzet bedoelde bal via de onderkant van de lat in het doel: 1-0. Daarna ging de wedstrijd gelijkop zonder echte kansen voor beide ploegen. Rond de 70ste minuut scoorde SCZ tweemaal waardoor het duel gespeeld was.

Vijfde klasse C

DEES – LSV 6-0 (3-0).

Trainer René van der Steen, die ongewild afwezig was bij de wedstrijd, baalde als een stekker van deze verliespartij van LSV. ,,Ik heb vernomen dat we volledig kansloos waren. Dat was ook wel te verwachten, want ik miste verschillende spelers door schorsingen en blessures én omdat voor de wedstrijd nog enkelen afzegden. Meer dan de helft van de basisspelers vanavond voetballen normaal in het tweede elftal. Dit is kenmerkend voor dit seizoen. Sinds ik dit team in november heb overgenomen, heb ik al 27 spelers moeten gebruiken. Dit is de reden dat ik heb besloten dat ik na dit seizoen stop als trainer bij LSV. Er is een groepje dat nooit geblesseerd en altijd aanwezig is en ook het bestuur doet haar uiterste best, maar het ontbreekt ons aan kwaliteit.” Het enige wapenfeit van de wedstrijd van de kant van LSV kwam van Luuk Hobbelen, die de paal raakte.