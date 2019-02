Ulysses-coach Sander Janssen krijgt hoofdpijn van de zon en nederlaag

Zondag 3D (z2)Ulysses speelt dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de derde klasse. Succestrainer Sander Janssen heeft de ploeg naar dit niveau geloodst, maar ziet zijn ploeg bijna wekelijks verliezen. Door de 0-3 nederlaag tegen Schijndel heeft Janssen een kwaaltje opgelopen: hoofdpijn. Dat kwam door de zon én de nederlaag.

Ulysses - Schijndel 0-3 (0-0). 51. Tjeerd Pijnenburg 0-1, 54. Thomas-Jan van Raaij 0-2, 87. Stan Guns 0-3.

Moment van de wedstrijd: Uit een hoekschop kopte Thomas-Jan van Raaij vlak na rust de 0-2 binnen namens Schijndel. ,,Toen gingen wij wat makkelijker voetballen”, sprak Schijndel-coach Henry van Alebeek. Bij Ulysses verdween na die tegengoal het geloof. ,,Ondanks de nederlaag kan ik niemand wat verwijten”, sprak trainer/coach Sander Janssen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Sander Janssen had behoorlijk wat hoofdpijn na de thuisnederlaag. ,,Dat kwam door de zon, want ik heb de hele middag tegen de zon in zitten kijken”, verklaarde hij.

Boekel Sport - Vitesse’08 0-1 (0-1). 22. Thomas Cuppen 0-1.

Moment van de wedstrijd: Dat was de 0-1 van de bezoekers uit Gennep. Bij die treffer zou het uiteindelijk blijven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Boekel Sport kreeg volgens trainer/coach Marc van de Ven een aantal behoorlijke kansen op een treffer. Die gingen er allen niet in. ,,Zonde, want wij hadden zeker recht op een punt”, oordeelde Van de Ven.

Volkel - Nooit Gedacht 4-1 (2-1). 2. Justin Damen 1-0, 5. Lars Hendriks 1-1, 20. Ruud Verstegen 2-1, 61. Ruud Verstegen 3-1, 88. Luuk van den Elzen 4-1. Rode kaart: 85. Bob Linders (Volkel) 2x geel.

Moment van de wedstrijd: Volkel-spits Ruud Verstegen had met twee rake vrije trappen een groot aandeel in de 4-1 thuiszege. Met name zijn tweede mocht er zijn. Verstegen schoot vanaf 30 meter vol in de kruising.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Nooit Gedacht-doelman Luuk Bijveld had niet bepaald zijn dag. Al na drie minuten schoof hij de bal zomaar in de voeten van Volkel-spits Justin Damen. Vervolgens zag Bijveld er bij de overige drie tegentreffers ook niet al te best uit. ,,Toen wij thuis speelden tegen Volkel had Luuk ook niet echt zijn dag. Misschien moet ik hem maar eens gaan vragen of hier sprake is van omkoping”, grapte Nooit Gedacht-coach Arno Methorst.

FC Schadewijk - Avanti’31 SV 0-2 (0-1). 42. Geert van Heeswijk 0-1 (pen.), 65. Said Ali Hussein 0-2. Rode kaart: 72. Jelle van der Eerden (Avanti) 2x geel.

Moment van de wedstrijd: Was het vlak voor rust een penalty of niet? Dat vroeg FC Schadewijk-coach Gaby Kuijpers zich meerdere keren af. ,,Volgens mij werd die overtreding echt buiten de zestien gemaakt.” Ook Avanti-coach Henry van Wanrooij kon het lastig zien. ,,De scheids legde de bal op de stip, dus het zal dan wel een penalty geweest zijn”, oordeelde Van Wanrooij.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Avanti is in de winning mood. De Schijndelaren wonnen hun laatste vier competitieduels op rij en staan inmiddels knap derde.

Margriet - Constantia 6-0 (1-0). 33. Kay van de Haterd 1-0, 51. Ramon Verbiesen 2-0, 61. Ramon Verbiesen 3-0 (pen.), 68. Jeffrey van Vlijmen 4-0, 83. Morris Landman 5-0, 86. Morris Landman 6-0.

Moment van de wedstrijd: Invaller Morris Landman had slechts 25 minuten nodig om twee keer tot scoren te komen. De spits zorgde daarmee voor een mooi slotakkoord van het thuisduel met laagvlieger Constantia.